Riecco il Museo delle moto Un progetto da 2 milioni

Partito addirittura alla fine del 2015, il progetto del Museo nazionale della Motocicletta era finito tranquillamente in coda alle tante progettazioni del Comune di Pesaro di questa settimana. Da una parte superati i sei anni di blocco progettuale, dall’altra cambiate anche le modalità scelte di progettazione per la ristrutturazione dell’edificio storico di via San Francesco, già sede del tribunale (foto). In qualche maniera ci eravamo quasi dimenticati dei due milioni di euro ministerali (Ministero della Cultura) a disposizione per la realizzazione del Museo Nazionale della Motocicletta.

Alla soglia dei quasi sette anni di attesa si rende ormai necessario revisionare, aggiornare ed integrare il progetto definitivo-esecutivo approvato nel 2015. Il finanziamento ministeriale sostituisce gli originari tre milioni di euro del Comune di Pesaro e nel contempo è stata effettuata la gara d’appalto della progettazione definitiva-esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Restauro da dell’edificio ex sede del Palazzo di giustizia di Pesaro in via San Francesco". Un progetto, come noto ormai da anni, finalizzato alla realizzazione del Museo Nazionale della Motocicletta. Nei giorni scorsi si è conclusa la gara d’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva con l’offerta economicamente più vantaggiosa presentata dal Raggruppamento tecnico progettuale formato dalla Araut Engigneering (società mandataria), una cooperativa di Foligno, dalla GA Architetti Associati di Milano, dalla INGENIUM srl di Foligno e dalla Bagagli Ingegneria di Pescara. Si tratta di un’offerta economica per la progettazione con un ribasso d’asta pari al 42,37%. I sostanza rispetto alla base di gara di 228.520 euro l’offerta è stata di 131.696 euro. Diciamo che fa un passo in avanti il Museo della motocicletta rimasto al palo da più di un lustro.

l.lu.