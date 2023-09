Riecco la Fiera di San Nicola Bancarelle e leccornie Caccia a sconti e novità quattro chilometri di merce

di Alessio Zaffini

Improvvisamente, ecco la Fiera di San Nicola. In genere segna la fine della stagione balneare, ma quest’anno la spiaggia è ancora affollata. Questo non vuol dire che la fiera sia da meno: quintali di cipolle e di aglio penzolano dalle bancarelle, giocattoli a tonnellate, abbigliamento per vestire tre città intere, e c’è pure un gufo reale siberiano di nome Cotone davanti alla Palla di Pomodoro che si chiede dove sia finito avendo intorno frotte di persone in ciabatte e canottiera che lo guardano stupiti. Lui viene pur sempre dalla Siberia. Le bancarelle dovrebbero essere 550 ma ci sono qua e là dei posti vuoti che, presumibimente, verranno riempiti con i ritardatari. Viale Trieste e traverse sono stracolme di mercanzia: magliette, biancheria intima, scarpe, borse di finta o vera pelle, ma anche mandorle caramellate, pannocchie e panini con la porchetta: la Fiera di San Nicola da ieri ha alzato il sipario con i suoi mille colori. Ieri sono stati tantissimi i pesaresi che hanno rispettato la tradizione, dando l’assalto alle bancarelle. A detta di molti, "il primo giorno serve per guardare le bancarelle, l’ultimo per trovare le cose scontate", anche se questo non ha fermato molti acquirenti dal concedersi qualche sfizio: "La fiera è appena cominciata, ma si vede che alla gente piace e che si diverte – dice un venditore –. Aspettiamo martedì poi tireremo le somme". Assieme ai vestiti, anche il cibo: il profumo di manicaretti preparati si confonde in mezzo alla folla, creando languori di stomaco in moltissime persone, che non vedono l’ora di potersi concedere una pausa dallo shopping sorseggiando una bevanda fresca e mangiando qualcosa. In mezzo a tutti questi odori, però, non può non mancare quello delle cipolle, regine incontrastate della Fiera, nata proprio per la loro vendita: "La cipolla, ormai, è tradizione – dicono Daniel e Nancy, della storica bancarella di Gino Falconi, di Montescudo –. Questa bancarella esiste da almeno 60 anni, siamo di casa alla Fiera di San Nicola. Quest’anno il raccolto è stato un po’ più difficoltoso degli altri anni perché non ha piovuto al momento giusto. Questo ci ha costretti a togliere dal mercato di quest’anno la "cipolla dell’acqua", che di solito è quella che ha sempre venduto di più. Però, ovviamente, sono presenti le cipolline, la cipolla di tropea, la borrettana e la classica bianca. Una ricetta perfetta? Frittatina con le cipolle e non si sbaglia". E vicino alle cipolle, inoltre, una piacevole novità: la presenza di pony e rapaci per far divertire e stupire tutti i bambini che hanno circondato la Palla di Pomodoro con i loro mercatini: "I bambini potranno divertirsi sui pony e osservare mentre addestriamo i nostri amici pennuti – spiega Elisabetta, responsabile della scuola di equitazione Mini Horse –. A quanti bambini è mai capitato di poter vedere un gufo siberiano reale dal vivo. Il nostro Cotone è ancora piccolo, perché ha solo un anno e due mesi, ma già è ubbidiente e sicuramente saprà stupire tutti quanti con un’esibizione di falconeria a cavallo".