Riecco le arti del passato. Lavori alla Rocchetta per far rinascere un laboratorio di liuteria

Si aggiunge un altro tassello al progetto per la rinascita dell’artigianato storico e artistico all’interno del borgo di Gradara. Dopo la recente apertura dello scriptorium del Calligrafo, ricavato negli ambienti riqualificati della torre dell’Orologio, l’opera di recupero di arti e pratiche del passato prosegue con la ristrutturazione della Rocchetta poligonale che sarà destinata ad ospitare un laboratorio di liuteria e un museo. Gli interventi, finanziati dall’Unione Europea Next Generation EU, grazie al bando Pnrr ‘Attrattività dei Borghi storici’ del ministero della Cultura vanno di pari passo con iniziative culturali sulla riscoperta dei saperi legati alla musica del periodo rinascimentale e barocco. "In questi anni abbiamo portato avanti laboratori per la ricostruzione di antichi strumenti musicali, realizzati con tecniche e procedimenti della tradizione – spiega il sindaco di Gradara, Filippo Gasperi – e organizzato momenti di formazione per musicisti. Le lezioni si sono svolte nel contesto ideale, ovvero alla Rocca di Gradara, in quegli ambienti dove, nel Cinquecento, probabilmente riecheggiavano le stesse melodie. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità della Direzione regionale Musei Marche e del direttore della Rocca Demaniale Stefano Brachetti".

Secondo quanto previsto dal programma dei lavori, il laboratorio di liuteria aprirà le porte nell’autunno del 2026. Nel frattempo proseguono però gli eventi come il saggio finale che si è tenuto nei giorni scorsi, per il terzo anno consecutivo, nel Cortile d’Onore degli allievi della masterclass ‘Il MusIco perfetto’ a cura del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, in collaborazione con Palma Choralis e Umbria Lucis Ensemble e la lezione concerto, condotta dai docenti Livio Ticli e Marcello Mazzetti, nella chiesa del Santissimo Sacramento, con brani eseguiti all’organo del Callido di fine Settecento, uno fra i tesori di valore storico che custodisce il borgo gradarese.

"Il nostro progetto – prosegue il sindaco – si sta caratterizzando come un’idea originale che può riportare a Gradara le arti e le sonorità del passato, con prospettive occupazionali per artigiani e liutai". Il coordinamento degli interventi dedicati alla musica è a cura del maestro Fabrizio Lepri, docente di organologia e viola da gamba, con il supporto di un comitato scientifico che vede coinvolte università italiane e straniere (Urbino, Venezia, Edimburgo e Innsbruck) e il Conservatorio di Vicenza. Gli studenti della masterclass si sono cimentati con strumenti ricostruiti filologicamente a partire da un’attenta e meticolosa ricerca su fonti letterarie e iconografiche. In particolare le viole da gamba sono state realizzate prendendo a modello gli esemplari ritratti negli affreschi cinquecenteschi della Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Ferrara.