Riecco "Le piazzette dei mestieri"

Oggi e domani in Piazza del Popolo tornano le bancarelle (foto) con gli artigiani dei mestieri e dei sapori. Dalle 9.30 alle 20 sarà possibile degustare prodotti del territorio (salumi, formaggi, tartufi, pasta, confetture, dolci), ma anche ammirare i cappelli fatti a mano di Montappone, le calzature e le borse in pelle, i filati ecc... Sarà una kermesse che prevede un mercatino con una selezione della produzione enogastronomica e dei mestieri artigianali di tutte la regione. L’iniziativa che ha il patrocinio del Comune, si chiama “Le piazzette dei mestieri e dei sapori“ ed è organizzata da Cna Pesaro Urbino con il sostegno della Camera di Commercio e del Confidi Uni.co. "Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori – spiegano gli organizzatori – è una delle iniziative che rientrano nel più ampio progetto “Artigiani al centro”". per valorizzare e rivalutare l’importanza delle botteghe artigiane e del piccolo commercio".