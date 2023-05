Rieccola la Fiera del riuso e del riciclo: 400 stand nel parco Scarpellini

Da giovedì a domenica, il parco Scarpellini ospiterà l’ottava edizione della Fiera regionale del riuso e del riciclo sostenuta dalla Onlus Gulliver insieme al Comune. L’ingresso è gratuito: dalle 10 alle 22 in questo grande spazio verde saranno presenti fino ad un massimo di 400 stand di privati cittadini che metteranno a disposizione oggetti che non utilizzano più, a prezzi modici o gratuitamente. Oltre agli stand, il Parco sarà animato da innumerevoli attività ricreative per permettere anche alle famiglie con bambini di godersi quest’iniziativa: esibizioni sportive e musicali, convegni e laboratori sulla tematica del riuso, stand gastronomici, bancarelle per bambini e adulti, uno “spazio cavalli” e aree dedicate alla lettura e al disegno. Dopo tre anni di interruzione a causa della pandemia, la fiera riapre ai cittadini di Pesaro con l’obiettivo di promuovere la cultura e la consapevolezza del riciclo, del riutilizzo e dell’eco-sostenibilità, unendo questa pratica sana e virtuosa anche al divertimento e a numerose attività di intrattenimento per tutti.

L’iniziativa è legata all’impegno che l’associazione di volontariato Gulliver porta avanti quotidianamente per la promozione del riciclo e del non spreco. Il ricavato ottenuto tramite la vendita di questi oggetti torna alla collettività attraverso tutte le attività che la Gulliver promuove nel sociale.

Andrea Boccanera, presidente dell’associazione, spiega: "Si vuole rendere questa iniziativa come un’antica Fiera paesana dove il cuore della festa sarà il mercatino dell’usato, ma ci sarà anche tanto altro".

Per la domanda di partecipazione per chi desidera donare o vendere i propri oggetti basterà chiamare o mandare una mail alla Gulliver fino alla sera di domani, per ora sono stati prenotati un totale di 150 posti e le prenotazioni rimarranno attive fino al raggiungimento del numero massimo (400). La quota di partecipazione per le 4 giornate è di 70 euro, per una sola giornata di 30 euro.

Gaia Rossi