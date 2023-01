Riemergono i racconti dei reduci di guerra di Isola del Piano

"Alla guerra non si può credere. Testimonianze di reduci isolani 1940-1945". E’ questo il titolo del libro della storica Maria Bartolomeoli che ha raccolto le ultime testimonianze dei protagonisti del secondo conflitto mondiale, i reduci del nostro territorio: verrà presentato questo pomeriggio alle 17 a Ca’ Cecilia di Isola del Piano. "Pubblicato da Ideostampa edizioni, con il sostegno del Comune di Isola del Piano – spiega l’assessore alla cultura David Kerr –, questo volume di microstoria è unico, per il semplice fatto che negli anni Novanta l’autrice, una storica locale, è riuscita a registrare le testimonianze orali di tutti gli uomini di Isola, sopravvissuti al servizio militare durante la seconda guerra e ancora in vita".

Ne emerge un quadro incredibilmente variegato delle esperienze belliche, e soprattutto degli stenti e delle sofferenze, in teatri di guerra e prigionia che vanno dall’Africa alla Grecia, dalla Russia all’India, dalla Jugoslavia al Belgio passando per Germania e Inghilterra. "Poi la tragica farsa dello “sbandamento“ dopo l’8 settembre 1943 – conclude Kerr –, tra chi era “imboscato“ per evitare i nazifascisti e chi preso prigioniero. Così la microstoria illumina la grande storia attraverso gli occhi dell’esperienza personale e al contempo ritrae tutto un paese".