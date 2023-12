Rientrano e mettono in fuga i ladri. Ma loro ci riprovano da un’altra parte

di Sandro Franceschetti

Ladri costretti alla fuga repentina dal rientro dei proprietari, prima che riuscissero a introdursi nell’appartamento. E’ successo domenica sera a Orciano durante uno dei diversi tentativi di furto (alcuni portati a termine, altri no) verificatisi nel ponte dell’Immacolata tra le valli del Metauro e del Cesano. Erano circa le 22,30 quando una coppia residente in viale Evangelisti è tornata a casa posteggiando come sempre l’auto sul retro dell’abitazione.

Appena il tempo di scendere e si sono accorti che le persiane di una finestra, proprio sul retro, a circa 2 metri di altezza, erano spalancate e che la zanzariera era rotta, notando subito dopo segni di scalfitura sui battenti dell’infisso, rimasti però chiusi, impronte di scarpe sul muro sotto il davanzale e, girando lo sguardo, la rete metallica che separa la loro proprietà da un terreno sollevata in alcuni punti e schiacciata in altri.

Tutti segni inequivocabili della ‘visita’ dei ladri che, con ogni probabilità, hanno desistito dal portare a termine la loro azione criminosa e se la sono data a gambe per i campi appena hanno sentito l’arrivo della macchina. Sempre a Orciano, è andato, invece, a segno, anche se con un bottino piuttosto modesto, un colpo avvenuto nel tardo pomeriggio dell’8 dicembre in via Manzoni.

Qui i malviventi, dopo aver forzato una finestra e messo a soqquadro diverse stanze, se la sono filata con un braccialetto d’oro. Tornando alla giornata di domenica, va segnalato un furto anche a Calcinelli di Colli al Metauro, consumato in via Vittorio Veneto (al momento non si conosce il valore della refurtiva) e un altro (pure per questo non si sa cosa siano riusciti ad arraffare i ladri) verificatosi in un quartiere di Marotta.

Molteplici tracce di effrazione, infine, sono state denunciate alcuni giorni fa dai residenti di via Campania e via Belvedere a Calcinelli, nella zona residenziale a nord della Flaminia, dove nell’immediatezza delle chiamate al 112 sono confluite diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Fano, riscontrando effettivamente i segni di tentativo di scasso a porte e finestre. Le indagini sono tuttora in corso.