Rientrate le tele di Bucci. Grande successo a Gradara

Le dieci tele di Anselmo Bucci che erano andate "in trasferta" a Gradara per la mostra "Bucci. Dalle Marche a Parigi", allestita presso il Marv del Comune di Gradara e che si è conclusa il 18 febbraio con un grande successo di pubblico, sono tornate a casa. Sono rientrate in città assieme alla tavolozza dell’artista e sono state ricollocate al loro posto nella Casa Museo Quadreria Cesarini.

Ci hanno pensato Luca Baroni, direttore della Rete Museale Marche Nord e curatore scientifico della mostra (nella foto con la Giuditta), la restauratrice Lucia Palma, la direttrice onoraria dei musei cittadini Anna Matteucci, la consigliera con delega alla cultura Maria Silvia Nocelli e il responsabile Francesco Amadori. Hanno anche collaborato Mirco Menconi e i volontari dell’associazione Beni Culturali Vernarecci.

Più precisamente, le opere sono rientrate lunedì pomeriggio, ovvero il giorno dopo la conclusione della mostra di Gradara. La restauratrice Lucia Palma ha verificato che le tele fossero nelle medesime condizioni di quando avevano lasciato la Quadreria. La Casa Museo e Quadreria Cesarini al momento sono visitabili solo al piano nobile, il primo, ovvero la residenza Cesarini. La struttura si prevede verrà chiusa presumibilmente nel mese di maggio o giugno per lavori di rifacimento del tetto e della facciata. Prima della chiusura per lavori ci sarà la presentazione del catalogo della mostra di Gradara nella grande sala Bucci della Casa Museo e si organizzeranno visite guidate per permettere ai forsempronesi e non solo di poter visitare la struttura prima del lungo periodo di fermo. La consigliera Maria Silvia Nocelli ci fa sapere che la durata dei lavori, al momento, non è quantificabile: "Un anno, forse più". Nel 2025, in occasione dell’anniversario della morte di Bucci (1955) è in progetto l’organizzazione di una grande mostra antologica in una prestigiosa sede museale italiana.

a.bia.