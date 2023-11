"Riesumare le salme per salvare San Pietro in Valle"

I corpi tumulati sotto San Pietro in Valle sono tra le cause dell’umidità che affligge la chiesa barocca di via Nolfi e che sta danneggiando gli stucchi, impendendo l’apertura al pubblico. Lo afferma l’Università Politecnica delle Marche, che su incarico del Comune ha condotto l’indagine sullo stato di salute della chiesa. Lo studio suggerisce di riesumare i resti delle salme ancora presenti nelle tombe sottostanti: si tratta di antichi casati nobili fanesi, le famiglie Gabrielli e dei Marcolini. Una volta portata a termine questa operazione, i docenti suggeriscono di procedere all’estrazione dei sali di cui è ricco il terreno e alla pulitura delle pareti e della pavimentazione della chiesa con la tecnica dei pacchi adsorbenti.

Lo studio universitario, che fornisce le linee guida di intervento per una corretta conservazione di San Pietro in Valle, è stato anche l’occasione per esplorare gli spazi sottostanti l’edificio religioso dove sono custodite le tombe di queste famiglie nobili fanesi: l’ultima sepoltura risalirebbe al 1840. I professori universitari hanno avuto modo di percorrere gli spazi sotterranei alti 1,5 metri, suddivisi in diversi ambienti collegati tra loro e accessibili dalla chiesa sovrastante attraverso scale posizionate in corrispondenza delle lapidi. Insomma, per risolvere il problema alla sommità, bisogna partire dal basso.

Tra gli altri provvedimenti che il Comune dovrà mettere in cantiere c’è quello di creare piccoli pozzi drenanti per intercettare l’acqua a monte della chiesa, di deumidificare gli ambienti sfruttando anche le aperture già presenti e infine creare una intercapedine tra le lastre di marmo. "Lo studio della Politecnica delle Marche – spiega l’assessore alla Cultura Cora Fattori – è per noi di grande importanza ed è frutto della collaborazione tra più assessorati". Fondamentale il ruolo dei Lavori pubblici guidati da Barbara Brunori.

Ora il primo passo sarà tenere aperte tutte le finestre poste nella parte alta dell’edificio. Attualmente si possono aprire tramite telecomando, e ciò avviene ogni giorno, solo 3 delle 6 finestre esistenti: le altre 3 si aprono solo manualmente, con difficoltà. "Con l’Università – fa presente Fattori – ragioneremo anche sulle soluzioni tecniche per tenere aperto il portone". L’idea del cancello, che farebbe entrare aria evitando l’accesso del pubblico per ragioni di sicurezza, non è praticabile, se non con la presenza costante di un operatore, per il timore che possano entrare animali.