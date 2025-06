Riesumata la giudice Francesca Ercolini: nuova autopsia a Roma

Pesaro, 16 giugno 2025 – È stata riesumata questa mattina al cimitero di Riccia (Campobasso) la salma della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata morta nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022. Il corpo è stato trasferito a Roma, dove sabato si svolgerà una nuova autopsia presso l’ospedale Umberto I, nell’ambito dell'inchiesta aperta sul decesso. La decisione di procedere alla riesumazione era stata presa nel corso dell’udienza tenutasi all’Aquila lo scorso mese.

Il giudice per le indagini preliminari ha affidato l’esame autoptico al medico legale Vittorio Fineschi, affiancato da altri due esperti. I carabinieri del Ris di Roma hanno inoltre ricevuto l'incarico per ricostruire la scena della morte della giudice Francesca Ercolini, nell’appartamento in viale Zara-angolo viale Battisti.

Il magistrato della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Ancona, 51 anni, era stata trovata impiccata con un foulard stretto intorno al collo nella sua abitazione in zona mare il 26 dicembre 2022.