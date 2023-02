"Rifare il campo è solo il minimo sindacale" Stadio: i tifosi mettono in fuorigioco il Comune

"Il campo nuovo? Il minimo sindacale per potere giocare. Sindaco, ho 63 anni, venga in Prato d’inverno a vedere la partita, ci vuole coraggio. Almeno ce la copra. Grazie per gli interventi che fa, ma ha mai pensato a una opera intera e non a pezzetti?". Così Attilio Prosperi, tifoso della Prato, sull’annuncio del sindaco Ricci per il rifacimento del campo del vecchio Benelli. La Giunta investirà 900mila euro dopo la disastrosa alluvione di Vis- Pontedera, unica gara rinviata in Italia per pioggia. E il giorno dopo i tifosi della Vis si scatenano: "Sindaco – si chiede Daniele Ferri – ma perché non realizza il palasport a pezzi? Prima il tetto, poi una parete, poi il parquet a norma. Per lo stadio state agendo così da 50 anni. Lei ha fatto un po’ di più, ma cambi logica, pensi a un impianto moderno, ospitale, degno di una città dello sport, non un intervento ogni tanto". Ricci ha anche definito ragguardevole la cifra di tre milioni spesi nel suo mandato per il "Benelli". "Non è una cifra ragguardevole – scrive Luca Turrini anche sui social – è una cifra inevitabile. La si definisce ragguardevole quando la si considera di secondaria importanza rispetto...