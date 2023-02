"Rifare l’ospedale e la scuola Lontani dal centro è un errore"

Al San Salvatore di Pesaro sono in corso importanti lavori per l’adeguamento anti-sismico. A Cagli, perché non avviene la stessa cosa? A chiederselo sono molti cittadini, molti dei quali sono anche contrari ad una nuova struttura ipotizzata alle porte di Cagli, si teme un ulteriore svuotamento dei residenti del centro.

L’ex capogruppo del Pd in Regione, Ninel Donini, interviene con sue motivazioni anche sullo spostamento in periferia della scuola media: "Ritengo, sempre più convintamente – dichiara Ninel Donini – che sia uno sbaglio costruire il nuovo ospedale di comunità lontano dal centro storico. Tra le motivazioni è scritto in delibera che va costruito nella zona,per capirci, dalle parti di “Acqua e Sapone“, perché è più vicino all’Ospedale di Pergola. Siamo al ridicolo. Sono altresì contraria alla scelta di costruire il nuovo polo scolastico nella zona, per capirci, Casavecchia. Per tutti gli alunni necessiterà lo scuola bus, ci sarà un aumento del traffico e va a farsi benedire la costruzione dell’autonomia del bambini. Si dice che non ci sia sicurezza antisismica nell’attuale edificio nel centro storico. Si parla di sicurezza sismica per la presenza del campanile di san Francesco; allora si dovrebbe chiudere al culto la chiesa, oppure si potrebbero spostare le aule più lontane nell’ex istituto d’Arte. O forse anche gli edifici che hanno diversi anni di vita vanno messi in sicurezza? Hanno ricostruito intere città, i cui edifici o sono stati rifatti o resi sicuri. Tra qualche anno gli allievi diminuiranno consistentemente; quest’anno ci sono state solo 38 nascite e basterà uno spazio non enorme. E per finire si svuota un centro storico destinandolo ad una lenta prolungata agonia. Spero in un ravvedimento da parte di chi ha la responsabilità di queste scelte. Un tessuto sociale, culturale e storico, così precario come quello del centro storico rischia di crollare anche con la più piccola modifica cioè spostare due contenitori, come la scuola media e l’ospedale di comunità, si rischia di ridurre Cagli ad un insieme di costruzioni senza un filo unificante. Infine per l’ospedale non abbiamo più un nosocomio per le urgenze, non ci sono sirene, autoambulanze, Cagli è abitata soprattutto da anziani: chi li porterà eventualmente all’ospedale fuori dal centro storico? E come scritto nella delibera… più vicino a Pergola?".

Mario Carnali