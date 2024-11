Rifatta la macchina comunale . Il sindaco: "Pronto a nominare anche un responsabile manutenzioni"

Il tema dei tagli – Pesaro già mette in conto tre milioni di euro in meno di spesa corrente per il 2025 – ha tenuto banco, all’assemblea annuale dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), a cui ha presenziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In attesa di conti più precisi, il sindaco Biancani ha cercato soluzioni attuabili nell’immediato, riordinando la casa comunale. La riorganizzazione punta ad efficientare i settori, cercando di riassorbire slabbramenti emersi anche di recente con l’inchiesta Affidopoli. In quest’ottica – affinché la mano sinistra sappia sempre cosa fa la destra e non lo scopra leggendo il Carlino – il sindaco ha incardinato un meccanismo di verifica periodica tra i vari settori i quali non dovranno più lavorare in parallelo, ma avere momenti di confronto interno. "Abbiamo introdotto un comitato di direzione – spiega Biancani –. E’ un organismo che permette di convocare tutti i dirigenti, i quali, periodicamente, hanno modo di condividere le progettualità in avanzamento e le scelte compiute dai singoli settori. Il Comitato dipenderà dal Servizio direzione organizzazione generale, sotto la responsabilità della dirigente Paola Nonni e alle dipendenze, nell’asse politico, del sindaco". E non solo.

Con l’obiettivo di non sovraccaricare i supervisori, cioè i dirigenti, Biancani ha centrato due obiettivi. "Intanto torniamo ad avere un segretario generale, responsabile della legittimità di tutti gli atti – osserva – che non deve fare anche il Ragioniere capo. Ci sono arrivati 37 curriculum: dalla prossima settimana convocheremo per riuscire a nominare il nuovo segretario generale entro la fine dell’anno". Il bilancio come il controllo della società partecipate saranno sotto Paola Nonni. "Ho voluto garantire al dirigente un paio di risorse altamente qualificate nel settore economico e finanziario: è un rafforzamento" ha specificato Biancani. La riorganizzazione dei settori, di fatto sottrae la necessità di un dirigente poiché è avvenuto l’accorpamento del vecchio Servizio ambiente con quello dei Sistemi informatici. Il nuovo settore che ne è scaturito si chiamerà Servizio transizione ecologica e digitale. Quindi prossimamente le posizioni da coprire per cui il Comune emetterà un concorso saranno solo due e precisamente per assumere, a tempo indeterminato, il comandante della polizia locale e un dirigente per il Servizio transizione ecologica e digitale. Del resto gli unici dirigenti in scadenza sono Maggiuli, Muzzini e Moretti che nell’attuale organizzazione sono anche i vertici dei Servizi in ballo. Dove è migrata l’urbanistica? E’ finita sotto il “Servizio Sviluppo Urbano ed economico“, insieme alle attività economiche e Suap e l’edilizia privata. Alla guida, in base al totonomi più plausibile, potrebbe essere il dirigente Marco Fattore. Lui come Valter Chiani; Eros Giraldi; Gianni Galdenzi e Paola Nonni sono dirigenti a tempo indeterminato. Il sindaco ha espresso delle preferenze per conservare Chiani su sociale ed educativi (Servizio alla persona e famiglia) e Galdenzi ai demografici, attività culturali, bandi fondi europei; sport; turismo ed eventi. Su nuove opere e lavori pubblici ci sono le maggiori novità. "Abbiamo messo insieme le funzioni Patrimonio e Opere pubbliche – dice Biancani –. Vorrei impiegare in questo settore, l’architetto Maurizio Severini, il quale da dirigente a tempo determinato, quale vincitore di concorso in un altro Comune è nella graduatoria da cui è possibile per noi attingere: verrà stabilizzato". Eros Giraldi, sarà in capo al “Servizio Infrastrutture e Smart City“, un modo nuovo per confermare competenze storiche con un potenziamento riguardo alle manutenzioni. "Sono una priorità – conclude Biancani –. Serve fortificare i servizi affidando a tre responsabili i segmenti delle manutenzioni, dei sistemi informatici e del turismo. Saranno tre responsabili (posizioni organizzative, ndr) sotto i rispettivi dirigenti, ma le cui qualifiche permetteranno loro di dedicarsi agli obiettivi".