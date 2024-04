Rifiuti, 145mila euro per azzerare le bollette

di Silvano Clappis

Ci sarà tempo fino al 28 aprile prossimo per presentare domanda per ottenere l’esonero dal pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Lo hanno annunciato gli assessori Sara Cucchiarini al Bilancio e Dimitri Tinti ai Servizi Sociali illustrando modalità e ragioni. "Per il quarto anno consecutivo mettiamo in campo la misura dell’agevolazione della Tari – ha detto l’assessore Cucchiarini – che fin dall’anno della pandemia si è rivelata efficace ed ha raggiunto tutti i soggetti che ne hanno bisogno. Quest’anno abbiamo stanziato 145mila euro rispetto ai 102mila euro dello scorso anno che sono serviti a soddisfare le 452 domande pervenute".

Per ottenere la concessione dell’agevolazione sulla Tari occorrerà presentare domanda in via telematica, ma soprattutto occorrerà avere un Isee ordinario fino a 14mila euro ed essere in regola con i pagamenti della stessa Tari. "Ci sono diverse modalità per questo tipo di richiesta – ha aggiunto Sara Cucchiarini – per cui gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tributi oppure all’Ufficio Servizi Sociali a Sant’Orso". Quest’ultimo ufficio è disponibile anche ad aiutare l’utenza nella compilazione della domanda telematica. "L’intervento – ha detto l’assessore ai Servizi Sociali Dimitri Tinti – si inquadra nell’azione di sostegno alle famiglie più in difficoltà concordato sempre con le organizzazioni sindacali con le quali stiamo definendo in questi giorni il protocolla sulle linee sociali nel nostro Comune".

Non c’è solo l’agevolazione per il versamento della tassa sui rifiuti, infatti, perché l’Amministrazione comunale di Fano è impegnata anche sull’aiuto ai nuclei famigliari per quanto riguarda il pagamento delle bollette idriche e quello più spinoso del pagamento dei canoni di locazione. "Il Fondo Affitti ha visto azzerare i contributi statali – ha rimarcato l’assessore Tinti – con il Governo che nel 2023 ha azzerato i propri contributi. Così lo scorso anno il Comune di Fano è dovuto intervenire stanziando ben 247mila euro rispetto ai 172mila del 2022 quando però le risorse totali erano la bellezza di 950mila euro. Anche la Regione Marche non ha integrato con risorse proprie, per cui dai 950mila del 2022 si è passati ai 247mila del 2023 e ai 100mila, finora, del 2024 che in sede di consuntivo di bilancio andremo sicuramente ad aumentare".

Senza i trasferimenti del Governo e della Regione Marche la coperta rischia di diventare sempre più corta. "Oltre ai tagli a misure indirizzate a soggetti deboli – ha sentenziato l’assessore comunale al bilancio Sara Cucchiarini – quest’anno dovremo attenderci ulteriori tagli di 300/400mila euro". Che non faranno certamente sorridere i nuovi amministratori fanesi dopo le elezioni del 9 giugno prossimo.