Rifiuti abbandonati: Marche Multiservizi ringrazia Martinelli

L’inchiesta di ieri sui rifiuti abbandonati sui nostri monti non solo ha messo in luce un problema che va affrontato. Ha subito provocato l’appassionato plauso di Marche Multiservizi che ha pubblicamente ringraziato Massimiliano Martinelli. "Lo diciamo chiaro e forte: Grazie Massimiliano. Siamo rimasti molto colpiti – dicono da MMS – dall’articolo uscito sul Carlino dal titolo “Tra la natura più bella, i rifiuti peggiori”. Finalmente non siamo più soli in questa battaglia contro l’abbandono dei rifiuti. Leggere queste notizie ci fa piacere perché testimoniano la necessità di creare un senso civico che possa orientare al rispetto dell’ambiente, per un domani dove tutti capiscano e condannino la stupidità e l’inciviltà del gesto dell’abbandono dei rifiuti. Marche Multiservizi fin dalla sua nascita è in prima linea per questo e grazie alle persone come Massimiliano ci sentiamo meno soli in questa grande sfida, intenzionati ancora a dare il massimo per raggiungere questo obiettivo". "Se da un lato questa vicenda ci allarma – commenta il presidente Andrea Pierotti –, perché racconta che i rifiuti vengono abbandonati anche tra i sentieri e i luoghi più belli del nostro territorio, dall’altro ci dà speranza perché finché ci saranno persone come Massimiliano non saremo soli nella lotta all’abbandono dei rifiuti. Per noi Massimiliano è una sentinella, un alleato che ha deciso di impegnarsi in modo virtuoso per dimostrare amore per il territorio e attenzione per l’ambiente: è questa la strada giusta da seguire e sostenere ancora di più. Da anni come Azienda siamo impegnati nel recupero di rifiuti abbandonati e cerchiamo di mettere in atto azioni e sensibilizzazione contro questa pratica incivile. Anche se esiste una legge che punisce chi si macchia di questo reato verso l’ambiente e verso la comunità, oggi piuttosto che parlare delle pene preferiamo evidenziare le buone pratiche e l’esempio positivo dal quale può nascere una buona abitudine per tutti. Congiuntamente all’amministratore delegato Mauro Tiviroli, abbiamo voluto inviare una lettera a Massimiliano Martinelli, per complimentarci con lui e ringraziarlo del sostegno nel mantenere l’ambiente pulito e il decoro del territorio“, conclude il comunicato della società".