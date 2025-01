"Rifiuti abbandonati sui nostri monti. E io li rimuovo sempre tutti da solo"

Massimiliano Martinelli di Piobbico, 56 anni, di cui 30 passati sul Nerone, amante delle passeggiate, ricercatore storico, appassionato di fotografia (ha già fatto diverse mostre e partecipato a convegni) trova anche il tempo per una nobile causa: quella di ripulire i nostri sentieri dai rifiuti.

"Rifiuti, sempre più rifiuti abbandonati lungo i nostri sentieri di montagna – sottolinea Martinelli –. Questa è la verità che purtroppo sto constatando nelle uscite che quasi quotidianamente faccio in natura".

Dove ne ha trovati?

"Principalmente su una zona di interesse particolare, una località ben nota alle pendici del Nerone dove molti arrampicatori fanno tappa, in quanto ci sono falesie attrezzate per ogni grado di difficoltà da poter arrampicare. Oltre a questo, da qui partono sentieri estremamente affascinanti e selvaggi che portano in vetta al Nerone".

Dunque una zona molto vissuta dalla gente...

"Nel periodo estivo l’area è sempre piena di appassionati arrampicatori, ma normalmente i più temerari la frequentano tutto l’anno, compreso il periodo invernale. Molti bivaccano in tenda, altri in camper che parcheggiano lungo la strada, tant’è che i paracarri di plastica, in diversi punti sono stati rimossi appositamente. Da dopo il Covid, le nostre montagne, sono state scoperte ed invase da tanti appassionati e, come sempre accade, molti di essi non conoscono minimamente la più basilari regole di comportamento, di rispetto e di educazione".

Una situazione diffusa?

"I sentieri sono come discariche in alcuni punti. Capita di trovare di tutto. In oltre 20 anni di impegno e lotte per cercare di combattere il problema, mi è capitato di recuperare, sempre e solo a mie spese e con le mie forze, di tutto. Dai frigoriferi, alle lavatrici, dalle stufe ai pneumatici eccetera. Il Comune quando può mi aiuta fornendomi il mezzo e l’addetto, ma quando questo accade al di fuori dei confini di pertinenza, devo arrangiarmi alla meglio".

Dove e come?

"Oggi, in una semplicissima camminata proprio in zona Rio Vitoschio, ho recuperato un sacco intero di bottiglie e resti di bivacco, buttati là senza curarsi minimamente del potenziale pericolo che questi diventano per la fauna. Molti li ho recuperati proprio dove solitamente bivaccano le persone, altri ai margini del ruscello che passa lì".

Cosa capita di trovare?

"Anche resti di fuoco in più punti con tanto di graticola abbandonata per cuocere le pietanze. Come sempre in queste situazioni recupero il tutto e porto in paese, collocando i rifiuti negli appositi cassonetti preoccupandomi di separare i vari materiali. Si tratta prevalentemente di bottiglie di vetro e plastica, ma anche sacchetti colmi di immondizia lasciati per terra e rotti dagli animali selvatici che sentendo odore di cibo aprono cercando qualcosa da mangiare".

Secondo lei sono davvero i turisti?

"Non posso incolpare con certezza una categoria. Ma un responsabile in realtà esiste".

Forse mancano i controlli.

"Mancano perché il personale che deve farlo è carente. Ma bisogna darsi da fare. Il sottoscritto da oltre 20 anni si batte per contrastare questo problema e più volte ha chiesto e richiesto di poter fare il corso come Gev e sempre mi è stato detto che, sia la Provincia sia la Regione non fanno più corsi per mancanza di fondi. Quindi mi vien da pensare che l’ambiente e la sua tutela sono ai margini".

Lei come interverrebbe?

"Quando andiamo in riviera a godere del mare, paghiamo a caro prezzo quei due metri quadri di sabbia e relativo posto macchina. Non vedo perché qua non sia fattibile la stessa cosa e magari con il ricavato mettere in sicurezza le aree interessate e fornirle anche di appositi contenitori dove riporre la spazzatura e poi smaltirla regolarmente. Qua chi arriva fa quel che vuole e può permettersi di sporcare, tanto siamo montanari ignoranti...".

Come viene vista la sua attività di pulizia?

"Sicuramente sarò anche un rompiscatole che continuamente chiama gli organi preposti affinché certe situazioni vengano risolte o controllate. Vado anche nelle scuole, quando mi chiamano, a fare sensibilizzazione. Credere in un mondo più pulito è facile".

Quindi manca un po’ la volonta a risolvere il problema?

"Quel che manca da parte di tutti è che il sogno diventi realtà. Servono impegno, buona volontà, educazione e soprattutto chi vigila e che faccia rispettare le regole con sanzioni pesanti nei confronti dei trasgressori. Sarebbe interessante che i comuni interessati formino figure volontarie che controllino i nostri monti. Pronti a segnalare abusi a chi di dovere. Ma forse questa è fantascienza".

Amedeo Pisciolini