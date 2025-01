Rifiuti, approvati dal prefetto sette piani di emergenza esterna

Sono stati approvati dal Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, sette piani di emergenza esterna (Pee) di altrettanti impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti presenti nel nostro territorio. L’obiettivo dei Pee è quello di individuare un modello di intervento che assicuri una risposta organizzata e tempestiva in caso di incidenti, riducendo gli eventuali effetti dannosi sulla base dei possibili scenari di rischio correlati all’attività, al materiale gestito e ai livelli di allerta.

I sette impianti di stoccaggio interessati sono: Ca’ Asprete (Tavullia), a cui è stato assegnato un codice di rischio "Alto"; Astet Asja Ambiente Italia (Tavullia), Marche Multiservizi C.R.D. (Carpegna) e Marche Multiservizi C.R.D. (Fermignano) a cui è stato assegnato indice di rischio "Medio"; Ecoeridiana (Montelabbate) con indice "Medio-alto"; Adriatica Asfalti (Montelabbate) con indice "Medio-basso" e Rima di La Torre Renato (Montelabbate) con indice di rischio "Basso".

"Per la prima volta, in questa provincia, vengono adottati i piani di emergenza esterni per i siti di stoccaggio dei rifiuti – dice il Prefetto, Emanuela Saveria Greco -. Ciò è stato possibile grazie ad un lavoro di squadra che ha visto tutte le componenti impegnarsi per raggiungere questo risultato, consapevoli che si tratta di un tassello essenziale per garantire sicurezza al territorio e che bisognerà proseguire in questa attività per approvare dei Pee per i restanti impianti del nostro territorio".

Con il coordinamento della Prefettura, ai piani hanno contribuito i Comuni interessati, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia, l’Ast PU, l’Arpa Marche, la Protezione civile Marche, il 118 nonché e i gestori degli impianti.