"Rifiuti, ha ragione Biancani. Servono scelte"

"Noi amministratori non possiamo continuare a tergiversare sulla gestione dei rifiuti: occorre fare delle scelte". A dirlo è il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, a margine delle parole espresse l’altro ieri dall’omologo pesarese. Dice Gambini: "Condivido pienamente l’intervento del sindaco di Pesaro Andrea Biancani in merito alle difficoltà a cui il nostro territorio andrà incontro a causa di una mancanza di programmazione sulle strategie legate allo smaltimento dei rifiuti. Opporsi a ogni proposta che riguarda il futuro della gestione di servizi essenziali per la nostra comunità, come appunto quello dei rifiuti, ma penso anche all’approvvigionamento idrico, porterà a un aumento dei costi che ricadranno direttamente sui cittadini; e questo accadrà a brevissimo termine".

Prosegue Gambini: "Più volte ho dichiarato che noi amministratori abbiamo il compito di fare delle scelte e non possiamo continuare a tergiversare su questa responsabilità che i cittadini ci hanno delegato. Occorre trovare delle soluzioni sostenibili per il nostro territorio: è importante farlo in modo condiviso, ma non possiamo bloccarci sui no a ogni ipotesi".

Gambini conclude: "Dobbiamo iniziare a programmare il futuro della gestione dei servizi in loco: è già tardi, perché se rimaniamo senza alcuna strategia saremo costretti a rivolgerci all’esterno e dipendere da altri territori con un conseguente aumento esponenziale dei costi o riduzione dei servizi. Come spiegato giustamente anche dal sindaco Biancani, gli utili che il gestore ricava dalle attività svolte a libero mercato, diverse da quelle legate allo smaltimento dei rifiuti dei cittadini, rappresentano una ricchezza che viene reinvestita sul nostro territorio a beneficio di tutti i Comuni soci".