Rifiuti, "il Comune promette ma rinvia sempre"

"Ci auguriamo che tutte le forze politiche che si candidano a guidare la città nei prossimi 5 anni inseriscano la riforma del servizio di raccolta di Rifiuti Urbani tra le priorità dei loro programmi di governo". Lo scrive la Lupus in Fabula protagonista di una protesta durante un appuntamento del festival Circonomia sulla gestione dei rifiuti. Aggiunge: "Il presidente dell’Aset Reginelli ha dichiarato che l’azienda è pronta a passare ad una nuova metodologia di raccolta dei rifiuti urbani sostituendo l’attuale sistema misto (P.a p. e isole ecologiche) con i cassonetti smart, o isole ecologiche ’intelligenti’, ed aspetta solo il via libera dell’amministrazione comunale. Purtroppo, però - rilevano gli ecologisti della Lupus -, solo sette mesi fa la maggioranza di centro sinistra del consiglio comunale di Fano ha deciso, su indicazione delle Giunta, di rinviare qualsiasi scelta al 2025. Una decisione sconsiderata che non tiene conto di un dato di fatto: il comune di Fano, come altri nella nostra provincia, rischia di non riuscire a rispettare il decreto legislativo sulle quote obbligatorie di riciclaggio. Nel comune di Fano la Raccolta differenziata dei rifiuti da alcuni anni si è attestata al 73-74% poco sopra la media regionale che è del 72,1% (anno 2021). Ora però le norme obbligano a riciclare almeno il 55% dei rifiuti entro il 2025 e su questo siamo lontani, visto che la media regionale è del 48,1".