Rifiuti in eccesso, tregua con Aguzzi Dai sindaci nessun ricorso al Tar

Tregua sui rifiuti tra l’Assemblea territoriale d’ambito e la Regione. Ata rinuncia al ricorso al Tar contro la Regione, deciso dopo che quest’ultima aveva espresso un parere di non conformità sul Piano provinciale dei rifiuti. Il ricorso era stato votato dalla maggioranza dei sindaci nell’ultima assemblea di Ata della scorsa settimana: si erano astenuti Fano, Cartoceto, Mombaroccio, Mondolfo, Mercatello sul Meturo, Montelabbate e San Costanzo. Sembra che subito dopo quell’assemblea, Ata avesse anche affidato l’incarico a due avvocati pesaresi di procedere con il ricorso per un importo di 12mila euro. Il cambio di decisione sarebbe stato determinato "dalla nota arrivata ieri all’Ata a firma dell’assessore regionale Stefano Aguzzi e del dirigente Sbriscia".

"Abbiamo deciso di evitare il ricorso al Tar – chiarisce il presidente Paolini – e di andare a discutere con la Regione". Cosa hanno scritto Aguzzi e Sbriscia per far cambiare idea ad Ata? "Abbiamo ribadito – spiega Aguzzi – che pur trovandoci su posizioni diverse eravamo pronti ad individuare una soluzione, come stiamo facendo con Ascoli e con Macerata". Da parte sua Paolini parla di un prossimo "confronto con l’assessore regionale nell’ottica della massima cooperazione tra enti, pur nel rispetto dei diversi ruoli".

Il nuovo Piano d’ambito da concordare con la Regione avrà "modifiche marginali – precisa Paolini – e sarà presentato all’assemblea dei sindaci per la votazione". Dall’Ata aggiungono: "Così la volontà espressa dai sindaci, di cercare in ogni modo l’accordo, è stata accolta". Quello che contesta la Regione ad Ata è di operare non seguendo le indicazioni regionali, ma sulla base di un’autorizzazione della Provincia che risale al 2017, che consente di prendere più rifiuti di quelli previsti dal Piano regionale.

Anna Marchetti