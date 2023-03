Rifiuti, lettera sul caso discariche Categorie e sindacati in campo: "Servono più impianti in provincia"

Mentre molti Comuni, la Provincia di Pesaro e soprattutto l’Ata provinciale hanno deciso di presentare il ricorso al Tar contro il parere di non conformità della Regione sul piano rifiuti, il presidente Giuseppe Paolini e il direttore Ata Pesaro Urbino Michele Ranocchi con Yuri Ricciatti hanno incontrato le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per un confronto sulle recenti vicende legate alla gestione dei rifiuti della nostra provincia, tema che sta generando tensioni nel territorio. "Preso atto che la gestione dei rifiuti richiede analisi complesse che hanno a che fare con valutazioni tecniche, economiche ed ambientali, prima che politiche – scrivono in una lettera inviata al presidente della Regione Acquaroli dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali – dai dati forniti durante l’incontro emergerebbe che la nostra provincia produce 1.400.000 tonnellate di rifiuti di cui 200.000 urbani, 600.000 da inerti delle costruzioni e 600.000 da rifiuti speciali delle imprese. Questi rifiuti vengono smaltiti nelle nostre discariche solo per un quinto, mentre la parte rimanente esce dal nostro territorio e dal nostro paese con un aggravio di costi per le imprese che vale diversi milioni".

E ancora: "La provincia di Pesaro Urbino importa rifiuti, ma in larga parte (150.000 tonnellate) si tratta di rifiuti che prima erano usciti per essere differenziati e recuperati (300.000 tonnellate), e la parte che rientra è quella che non può essere recuperata. Ma si tratta in ogni caso di un rifiuto da noi originato che viene fra l’altro portato fuori provincia non avendo impianti di recupero. Di certo una discarica non può lavorare – aggiungono le associazioni di categoria – in modo inefficiente, riducendo l’apporto di rifiuti per cercare di allungarne la vita utile, perché i costi fissi andrebbero a generare costi più elevati, che devono essere caricati sulle tariffe. La provincia di Pesaro Urbino ha più impianti rispetto alle altre province delle Marche, e gradiremmo conservare e potenziare questo fattore competitivo – prosegue la nota – per le nostre imprese e le nostre comunità, per smaltire e valorizzare i rifiuti che produciamo, senza gravare su altri territori, come l’Europa ci sta indicando da tempo. Allo stato attuale la provincia di Pesaro Urbino non riceve rifiuti da altre regioni, semmai è vero il contrario, ovvero che i nostri rifiuti vengono valorizzati da altre regioni ed altri paesi europei a nostre spese, anche per mancanza di impianti".

Detto questo imprese e lavoratori da sempre hanno seguito e compreso le dinamiche relative su quanto è stato fatto nella Provincia: "Non ultimo, deve persistere l’attenzione dell’intera comunità – scrivono alla Regione – verso i valori anche economici espressi dalle gestioni di questi servizi affinché i benefici possano ricadere anche per efficientare i servizi, garantire la tutela dell’ambiente, innovare gli impianti e reinvestire nel nostro territorio". La lettera alla Regione è firmata da Confindustria, Cna, Cia, Confartigianato, Confesercenti, Confagricoltura, Copagri, Legacoop. E poi da Cgil, Cisl e Uil. E si chiede un confronto: "Sui temi esposti e su un programma a mediolungo termine sulla gestione delle discariche".