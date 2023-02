Rifiuti, scoppia la pace E più vita alle discariche

Crisi rifiuti: Regione e Ata, l’assemblea territoriale d’ambito, verso l’accordo, non si parla più né di commissariamento né di ricorso al Tar. E’ quanto emerge dopo il nuovo incontro di ieri in Ancona, tra i tecnici regionali e quelli dell’Ata provinciale (la riunione in cui i Comuni decidonola gestione dei rifiuti), alla presenza dell’assessore regionale Stefano Aguzzi e del presidente della Provincia e dell’Ata Giuseppe Paolini. Ai tecnici il compito di presentare un nuovo piano provinciale d’ambito che dovrà rispettare le norme regionali secondo le quali i rifiuti speciali da fuori regione non possono superare il 50% degli urbani. Ata finora ha operato sulla base di un’autorizzazione della Provincia del 2017 che consentiva di portare nelle discariche una quantità di rifiuti superiore a quella indicata dalla normativa regionale. Lo sforzo che dovranno compiere Regione e Ata per raggiungere il punto d’incontro sembra meno grande del previsto visto che dal 2020 ad oggi sono subentrati importanti cambiamenti che hanno determinato una riduzione dell’apporto dei rifiuti nelle discariche. Queste, con la chiusura di Urbino nel 2022, si sono ridotte da tre a due (Tavullia e Monteschiantello) e nel futuro è previsto un ulteriore miglioramento della raccolta differenziata.

"I dati aggiornati che ieri sono stati forniti da Ata – fa presente l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi – si avvicinano a quelli indicati dal piano regionale dei rifiuti". A questo si aggiunge quella che Aguzzi chiama la "flessibilità interpretativa" della Regione in merito ai rifiuti urbani differenziati. "Ora spetta ai tecnici – commenta il presidente Paolini – trovare il punto d’incontro. Il mio unico obiettivo era ed è quello di difendere gli interessi dei cittadini e delle aziende del territorio". Con il nuovo piano d’ambito provinciale, per Aguzzi si allunga la vita di "almeno un anno" delle due discariche di Monteschiantello e Tavullia che originariamente avrebbero dovuto esaurirsi nel 2028 e nel 2027 con il conseguente ampliamento dell’impianto fanese. Se i dati emersi nella riunione di ieri saranno confermati nel nuovo piano provinciale d’ambito (prevista la consegna in pochi giorni) per Aguzzi "ci dovrebbero essere le condizioni per la sua approvazione da parte della Regione". L’interesse regionale è di mettere in linea tutti i piani d’ambito provinciali prima di mettere mano al nuovo piano regionale dei rifiuti. Piano che, secondo Aguzzi, dovrà definire i criteri (discariche e impianti) per la gestione dei rifiuti per i prossimi cinque anni. Esclusa, allo stato attuale, la previsione di un termovalorizzatore che l’assessore considera come una extrema ratio a cui eventualmente fare ricorso dopo il 2028.

Allo stato attuale Aguzzi punta di più sugli impianti per la lavorazione della differenziata, che eviterebbero il trasporto dei rifiuti fuori regione, e sui biodigestori per il trattamento dell’umido. Anna Marchetti