Rifiuti selvaggi, Aset non perdona: 984 multati

Caccia agli incivili dei rifiuti: nel 2022 gli ispettori ambientali di Aset hanno effettuato nel territorio di loro competenza (Fano, Fossombrone, Colli al Metauro, Pergola e San Costanzo) 6 mila controlli, compresi accertamenti e sopralluoghi, 984 sono stati i verbali e le segnalazioni effettuate contro i 645 dell’anno precedente. Di grande efficacia si sono dimostrate le telecamere presenti nelle isole ecologiche che hanno portato ad un raddoppio delle segnalazioni alla polizia locale: 595 nel 2022 contro le 241 dell’anno precedente. Sempre sul fronte dei controlli, lo scorso anno gli ispettori ambientali hanno effettuato 37 appostamenti e ben 1.118 verifiche fotografiche, queste ultime poi sfociate in 356 verbali. Quasi mille i controlli sui composter: 995, per l’esattezza, da cui sono scaturiti 7 verbali per irregolarità nel compostaggio domestico con conseguente revoca della riduzione della Tari. "Dati – fanno notare da Aset – che dimostrano l’impegno e la continuità del lavoro svolto dagli ispettori ambientali nei comuni serviti".

Tra le priorità della società dei servizi c’è anche la prevenzione. Lo dimostrano le 1.571 utenze domestiche informate sul corretto conferimento dei rifiuti, a cui si si sono aggiunti enti, imprese e attività commerciali (347) per un totale di 1918 contatti stabiliti, di persona oppure telefonicamente, per spiegare agli utenti come mantenere un comportamento virtuoso. "Due sono state, invece, le segnalazioni, con conseguenti verifiche. – fanno sapere da Aset – pervenute dalla discarica di Monteschiantello per difformità rilevanti sui rifiuti inorganici. Particolarmente utili si sono rivelate, come ogni anno, le segnalazioni da parte degli utenti effettuate attraverso il numero verde 800 99 74 74: nel 2022 sono state 355, una media di quasi una al giorno. La società dei servizi è poi intervenuta 65 volte per la rimozione dei rifiuti. Non meno importante è il dato relativo ai controlli effettuati nei confronti dei proprietari dei cani: in un anno sono stati 2.914, in primis per verificare che fossero in possesso dei sacchetti per la rimozione delle deiezioni degli animali. Va ricordato che l’abbandono dei rifiuti o il loro errato conferimento comporta sanzioni che vanno da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500. Per fare qualche esempio si paga una multa di 100 euro se si è sorpresi ad abbandonare i sacchetti della spazzatura fuori dei cassonetti, anche nel caso siano pieni, mentre si rischia una multa da 300 euro se si spostano i cassonetti dal luogo in cui sono posizionati.

an. mar.