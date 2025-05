Rifiuti: nel mirino chi sgarra. Sindaco e assessore, mani nei cassonetti

Pesaro, 6 maggio 2025 – Sorvegliati speciali: da ieri lo sono i cassonetti della zona mare. L’assessore Maria Rosa Conti e il sindaco Andrea Biancani hanno messo i guanti per verificare di persona come i pesaresi contribuiscono ad aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata in città. Aperto il sacco nero è venuta meno ogni speranza ambientalista.

Dentro al cassonetto dell’indifferenziato, in via Amerigo Vespucci, due sacchetti su due ispezionati insieme agli ispettori di Marche Multiservizi, contenevano anche molto umido, in via di putrefazione. “L’80 per cento di questi rifiuti doveva essere altrove: doveva essere differenziato tra umido, carta, plastica... – dice disgustato Biancani –. Non ci siamo. È un comportamento assolutamente irresponsabile. Il costo di chi non rispetta le regole ricade sull’intera comunità”. Quest’ultima è cornuta e mazziata dal momento che ogni contribuente paga “profumatamente“ per avere la differenziata, senza goderne i frutti. Così facendo i rifiuti da portare in discarica sono molti più del previsto – l’indifferenziato accettabile, previsto nelle statistiche è intorno al 5%, non certo l’80% – con tutto l’aggravio di costi che questo comporta (smaltimento fuori regione; slittamento in avanti e proroghe del fine vita degli impianti per l’indifferenziato; multe dall’Unione Europea). “Voglio ricordare – ribadisce il sindaco – che a pagare il costo della raccolta differenziata scorretta di alcuni cittadini siamo tutti. Paga non solo chi commette l’errore visto che il costo di raccolta e smaltimento viene ripartito sulla comunità, nelle bollette. Tenere aperta la discarica costa e se viene riempita prima, i costi si ammortizzano in meno anni”.

Tornando a rovistare nel sacco, in effetti c’è di tutto: le confezioni del latte in tetra pak sarebbero dovute essere nel cassonetto della carta, mentre le tante lattine in quello della plastica. Esclusa la maionese gli ispettori hanno trovato tutti gli ingredienti di una Rossini: uova, pasta ancora in lievitazione, raspi per pomodorini. Nel giro di un paio di ore gli ispettori, con la collaborazione della polizia locale sono riusciti a risalire all’identità del ‘furbo’: la sanzione andrebbe da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. Un caso come quello descritto “sarebbe stato multato dalla polizia locale con il doppio del minimo, cioè 50 euro”, conferma Conti, promotrice della verifica a campione che ieri si è tenuta attorno a piazzale della Libertà –. Ma non siamo qui per un’azione repressiva, quanto per sensibilizzare sull’importanza che tutti collaborino. Dispiace, ma questi prodotti sono stati buttati, in totale sfregio delle elementari regole per la differenziata. Vorrà dire che faremo più controlli”. E a quel punto le multe scatteranno.

Nel 2024 sono state fatte 650 multe di cui 206 a Pesaro, tra utenze domestiche e attività economiche. L’assessore Conti, in viale Zara, si è complimentata con Alfio Facondini, titolare del ristorante Il Moletto per aver realizzato una casetta, esteticamente gradevole e funzionale per il ricovero dei vari bidoni per la differenziata. “L’abbiamo fatto – spiega Facondini – per ridurre anche il disperdersi di odori che, in estate, con le alte temperature, potrebbero comunque esserci anche se il ritiro dell’umido, viene garantito più volte al giorno”. Davanti ai colleghi che sono stati richiamati alle regole, Facondini, spezza una lancia: “Non è facile educare alle regole il personale stagionale che, spesso, parla lingue diverse dall’italiano”.