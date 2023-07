"Rifiuti zero": venerdì incontro con Rossano Ercolini

Venerdì prossimo, alle 20.30, nel cortile dei Musei Civici a Pesaro, in collaborazione con l’Associazione Marche a Rifiuti Zero, ci sarà l’incontro con Rossano Ercolini, Presidente di Zero Waste Europe, vincitore del ‘Nobel alternativo’ per l’ambiente, per la presentazione del suo libro "Il Bivio: un vero e proprio manifesto per la rivoluzione ecologica". Il dibattito sarà moderato da Maria Rosa Conti, assessore all’ambiente. Maestro elementare per oltre 40 anni, Rossano Ercolini è oggi direttore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori (Lucca) e si è sempre occupato di gestione dei rifiuti e tutela dell’ambiente. È presidente di Zero Waste Europe e Zero Waste Italy, coordinatore dell’osservatorio Rifiuti Zero del Comune di Capannori e tra i principali fondatori della Rete Nazionale Rifiuti Zero. "La sua storia di attivista e promotore della strategia Rifiuti Zero – si legge in una nota – è raccontata in numerosi testi italiani e stranieri tra i quali il libro di testo della Oxford University Press. Ha ricevuto nel 2013 a San Francisco il Goldman Environmental Prize (Nobel alternativo per l’ambiente) e nel 2015 il Premio Nazionale Paolo Borsellino per il suo impegno civile".