Riflettiamo con “M’ama non m’ama“

Si conclude domani, 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna l’edizione 2023 - 2024 di “M’ama non M’ama“ con uno spettacolo teatrale. La campagna di sensibilizzazione del Comune di Fermignano contro la violenza sulle donne festeggia otto anni ed è curata da de.Sidera, associazione di psicologia e sessuologia, Il Vascello, Luoghi Comuni e Milena Scaramucci (caramilena_libri). "Nel 2023 sono stati 120 i femminicidi – spiega l’assessore alle pari opportunità Monica Scaramucci –. Nel 2024, fino ad oggi, ogni due giorni è stata uccisa una donna ad opera nella stragrande maggioranza dei casi del marito o del partner. Come ha detto il babbo di Giulia Cecchettin dobbiamo arrestare questa strage". Domani alle 20 al Museo dell’Architettura andrà in scena La denuncia di furto, corto teatrale di e con Alessandro Gimelli, Letizia Gianni e Michela Bussetti.