Riflettori puntati sul romanzo ’La Vigna dell’uva fragola’

Domenica 18 maggio alle 17,30 a Fano, presso i Giardini del Centro Itaca, in Via Ingualchiera 16, Località Madonna Ponte (sede di Anffas Fano), si svolgerà la presentazione-evento del romanzo intitolato "La vigna dell’uva fragola" di Giorgio Magnanelli (foto) e Doro Catalani, pubblicato da Edizioni Banca del Gratuito. Un romanzo in cui c’è la colpa e il riscatto, la fede, la cultura popolare e la tradizione, il vino e la buona cucina. La presentazione-evento sarà condotta da Luciano Benini, presidente dell’Associazione Banca del Gratuito e sarà animata dai gruppi Band 903 e Liberi pizzicati che faranno una esibizione di pizzica.