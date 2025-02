Rifondazione attacca:: "Paolini e Berloni devono dimettersi"

Per gli aumenti delle bollette dell’acqua il Circolo di Rifondazione comunista di Fossombrone chiede le dimissioni del presidente della Provincia Giuseppe Paolini e di Massimo Berloni, presidente dell’Aato da ottobre scorso e sindaco di Fossombrone. Secondo Rifondazione la delibera dell’Aato con cui si è deciso per l’aumento è "illegale".

Nel mirino c’è, in particolar modo, la retroattività del provvedimento, dovuta al fatto che il rincaro viene applicato anche ai conguagli a partire, almeno, da gennaio 2024. Rifondazione sposta poi la polemica sul fronte più prettamente politico, ricordando cosa è successo durante la recente assemblea pubblica che l’Aato ha organizzato a Lucrezia e nella quale Berloni, Paolini e il direttore Michele Ranocchi hanno spiegato, tra mille polemiche, le ragioni degli aumenti. Scrive Rifondazione: "Berloni, in veste di presidente dell’Aato, avrebbe dichiarato: ‘Il giorno che sono stato eletto mi hanno dato la delibera e mi hanno detto firma’. Tale affermazione è stata confermata dal presidente Paolini: ‘Berloni non ha fatto in tempo ad essere eletto che subito gli hanno presentato la richiesta di aumento delle tariffe’. Proprio perché era appena stato eletto – commenta Rifondazione –, di fronte alla richiesta di aumento delle tariffe del 10%, addirittura a conguaglio, egli avrebbe avuto la ragione dalla sua se si fosse rifiutato di firmare, poiché aveva il dovere morale, prima che amministrativo, di capirne di più in una materia che non conosceva. Invece no, d’intesa magari con con chi sembrava più esperto ha portato l’argomento all’assemblea dei sindaci, che hanno piegato la testa".

a.bia.