Rifondazione comunista ha una sua teoria sulla mancata “Bella ciao“

Sul perché lo scorso 25 aprile a Fossombrone la banda non ha suonato “Bella ciao“ Rifondazione ha una precisa convinzione: un veto politico. Niente a che fare, secondo loro, con il lutto nazionale per la morte di papa Bergoglio e con l’invito del ministro Piantedosi alla "sobrietà".

Scrive Rifondazione, tra l’altro: "In occasione del 25 aprile, che quest’anno corrispondeva all’80° della Liberazione del nostro Paese dalla dittatura nazifascista, per la prima volta è stato impedito alla banda comunale di suonare il canto che più rappresenta la lotta per la libertà di tanti giovani, uomini e donne, morti per un grande ideale".

La spiegazione di Chiarabilli: "Sono state le nuove disposizioni governative in merito all’improvvisa scomparsa di papa Francesco". "Non è il governo che ha impedito l’esecuzione di “Bella ciao“", obietta RC. "Allora è stato il sindaco? O la giunta? Un comunicato della Giunta, a firma dei 5 componenti, ha dato la risposta: “Per quest’anno in rispetto del lutto nazionale indicato dal Governo si è condiviso unitariamente di limitare i brani ed effettuare il corteo senza essere preceduto dalla banda“".

Una spiegazione, dice RC, che "dimostra, a essere generosi, ignoranza e superficialità. Infatti: papa Francesco ha vissuto parecchi anni sotto la feroce dittatura del generale Videla, dittatura da lui combattuta. Il canto di lotta italiano contro la dittatura fascio-nazista, che per certo conosceva, non gli sarebbe proprio per niente dispiaciuto. Quando si hanno delle incertezze sulle procedure e si vuol raggiungere davvero uno scopo si chiedono chiarimenti al segretario comunale, ci si confronta con gli altri sindaci (che hanno fatto eseguire dappertutto “Bella ciao“), ci si rivolge alla Prefettura. Niente di tutto questo è stato fatto. In Giunta la destra è minoritaria (il sindaco meloniano e l’assessore Mezzanotti della Lega), mentre quella di – si fa per dire – sinistra conta su 3 elementi", i quali "dimostrano che non contano niente".

a. b.