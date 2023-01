Rifondazione: "La giunta va bocciata su tutto"

FOSSOMBRONE

Secondo Rifondazione la giunta Berloni, che guida il Comune da più di un anno, non merita neanche una risicata sufficienza. La critica dei comunisti si appunta su vari aspetti secondo loro problematici della gestione post Cinquestelle. Per esempio il Monte di Pietà, l’ospedale, le domande di finanziamento andate deluse.

Scrive il Circolo di Fossombrone: "La Banca Intesa San Paolo ha interrotto il funzionamento plurisecolare del locale Monte di Pietà, la cui attività era continuata fino allo scorso anno. La giunta non ha nemmeno sentito il dovere di convocare un consiglio comunale per affrontare il problema e decidere alcune possibili forme di lotta".

L’ospedale: "La battaglia per ridare al nostro ospedale una serie di servizi sanitari, non è stata sostenuta dal sindaco e dalla maggioranza in occasione della teleconferenza con l’assessore regionale Saltamartini, il quale ha negato la possibilità di far tornare il nosocomio di Fossombrone a ospedale di base. Egli però lo ha fatto con la struttura di Cingoli, comune di cui è stato sindaco, chiusa a suo tempo come Fossombrone, riaperta come ospedale dal 1° gennaio 2023".

I finanziamenti: "Le numerose richieste per avere finanziamenti predisposte dall’attuale Giunta in numerosi settori purtroppo non sono risultate vincenti, mentre vari Comuni della nostra provincia, anche più piccoli di Fossombrone, ce l’hanno fatta. Perché?". Le opere pubbliche: "Le opere pubbliche più significative sono state quelle ereditate dalla precedente amministrazione e neanche tutte realizzate, mentre aspettano ancora una risposta via Roma e via Passionei, anch’essa dal fondo stradale davvero impossibile, nonché la bella settecentesca fontana di Piazza Mazzini". Infine gli Ippocastani e i lecci: "Nell’eseguire i lavori del viale Martiri della Resistenza abbiamo proposto di non mettere a dimora dei lecci, ma di continuare con gli ippocastani poiché, altrimenti, saranno costretti a sostituire anche gli ippocastani dell’altro lato con un esborso non necessitato di soldi, utilizzabili per altri interventi. Inoltre abbiamo chiesto che fine fanno i 57 alberi abbattuti (nel passato la legna veniva regalata alle famiglie bisognose) dato che essi hanno un valore economico che deve essere riconosciuto".

a. bia.