Riforma costituzionale. Parliamone, ma davvero

(...) Una ulteriore torsione verso la riduzione della complessità politica per dare, questa è l’intenzione, più potere decisionista al Governo rispetto al Parlamento e nel Governo al capo, il premier, non più presidente del consiglio dei ministri che già a dirlo, così lungo, sa di cosa vecchia incompatibile con “X“. Sembra che ci sia un istintivo consenso verso questa riforma "del premierato" o "sindaco d’Italia" che dir si voglia. Quanto questo ci allontani dalla Costituzione del 1948 non sembra preoccupare granché. Del resto non è il primo tentativo che si fa in questa direzione. Anche l’obiezione più usata dai detrattori della proposta governativa non si riferisce al tipo di impatto che essa avrà su un Parlamento già molto malato, ma alla contrapposizione che si creerà con un altro “potere personale”, quello del presidente della Repubblica. Il potenziale scontro fra ruoli personali piace tanto ai media, mentre non sembra interessare l’ulteriore impoverimento della funzione del dibattito parlamentare e della politica che i partiti dovrebbero svolgervi all’interno. Eppure la nostra Costituzione disegna una repubblica parlamentare, una repubblica dei partiti e nessuno può negare questo fatto. I proponenti la riforma sembrano avere buon gioco a immaginare un altro modello democratico perché se a nessuno interessa davvero del Parlamento e dei partiti vuol dire che non da oggi le radici del nostro modello costituzionale sono state segate.

Ecco perché abbiamo preferito non limitarci a proporre un confronto sui contenuti della legge di riforma, ma piuttosto arare il contesto che c’è intorno, il terreno da cui quella riforma può trovare legittimazione, con la primaria domanda: ma in tutto ciò tutto ciò cosa contano le persone normali, i nostri vicini di casa? Abbiamo sintetizzato tutto in quattro momenti di approfondimento. Quattro incontri su Costituzione-Democrazia-Riforme. il primo si terrà il 26 gennaio. Avrà un titolo provocatorio ma non tanto: "Dalla parte dei partiti-la partecipazione alla vita politica come garanzia di democrazia". Dalla parte dei partiti non vuol dire assolverli dalle loro storiche responsabilità e miserie. Vuol dire interrogarsi ad esempio sulla iper personalizzazione della politica, se le forme di elezione diretta già inserite nel nostro sistema sono state causa o effetto della crisi del partiti, sui tentativi che ci sono stati di andare oltre i partiti ovvero sulla parossistica abitudine di scioglierli e rifondarli a immagine del capo di turno, sugli effetti della crisi dei partiti nella selezione della classe dirigente, sulla ormai imprescindibile funzione dei social media e la loro compatibilità con un messaggio politico complesso, su che fine hanno fatto le “ famiglie” politiche internazionali, sull’art.49 della Costituzione e così via. Per l’occasione sarà con noi Antonio Floridia, un politologo che su questi temi ha scritto cose interessanti.

Nella seconda iniziativa cercheremo di smontare un luogo comune: la gente non ha più voglia di partecipare. Allora perché in tantissimi fanno volontariato, danno tempo e denaro agli altri salvo poi prendere le distanze dalla politica e troppo spesso anche dal diritto di voto? C’è un modo per rendere osmotico il rapporto fra il volontariato e l’impegno politico? Le esperienze di volontariato non potrebbero riempire di contenuti una politica a corto di idee?

La terza analizzerà punti di forza e punti di debolezza della proposta di riforma fatta dal Governo. Da ultimo con un occhio volto al sud del Paese torneremo a riflettere sulla autonomia differenziata e sul rapporto (conflittuale?) con la proposta del "premierato". Contiamo di concludere tutto prima che le elezioni amministrative ed europee entrino nel vivo della competizione. Un contributo ad una cultura troppo spesso messa da parte fra le tante necessarie, la cultura politica, bene raro per quanto indispensabile.

*Ex sindaco, ex parlamentare

e presidente di Apriti Pesaro