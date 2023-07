Riforma del welfare, chiesto un Consiglio speciale

Un consiglio comunale dedicato alla riforma dell’Ambito sociale e alla nascita della contestata Asp (Azienda dei servizi alla persona). E’ la richiesta sottoscritta da 11 consiglieri comunali: ai 9 dell’opposizione Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli (Fratelli d’Italia), Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni, Giovanni Fontana (M5S), Gianluca Ilari, Marianna Magrini, Luca Serfilippi, Luigi Scopelliti (Lega), si sono aggiunti Stefano Marchegiani di Azione e Giampiero Pedini del Gruppo misto.

L’obiettivo è quello di bloccare "l’accelerazione frenetica" dell’assessorato al Welfare verso l’Asp "procedimento che si vorrebbe concludere entro la fine di quest’anno". I consiglieri comunali pensano, invece, che "ci sia bisogno di tempo, di approfondimenti, di valutazioni e verifiche sulla forma migliore da dare ai servizi che si devono occupare di persone fragili". Preoccupa in particolare la struttura della nuova azienda, gli organi che la compongono (presidente, amministratore unico, revisore unico e assemblea dei soci) e le risorse che dovrà gestire. "L’amministratore unico – hanno fatto notare i firmatari del documento – rimarrà in carico per 5 anni, rinnovabile per altri 5 e gestirà circa 12 milioni di euro all’anno, 60 milioni in 5 anni, 120 nell’arco di un decennio".

Altro tema toccato è stato il mancato coinvolgimento del terzo settore, " mentre – è stato detto – la coprogettazione è un obbligo di legge".

I consiglieri comunali di Fano, forti anche delle critiche mosse alla riforma da 22 associazioni di volontariato, chiedono dunque un consiglio comunale aperto ad esperti del settore e ai 9 sindaci dei Comuni dell’Ambito (a settembre 2022 in 6 hanno votato a favore della riforma). Inoltre suggeriscono il rinvio dell’approvazione dell’atto costitutivo (documento che ancora non dispongono) e dello statuto (consegnato da pochi giorni) della futura azienda che la maggioranza vorrebbe portare in discussione l’8-9 agosto.

In realtà per l’opposizione il calendario dei lavori del consiglio comunale andrebbe programmato cercando di dare priorità al consiglio comunale sulla sanità (richiesta avanzata dai 5 stelle) prima che in consiglio regionale si discuta il piano socio-sanitario, ormai imminente, per poi procedere con il consiglio monotematico sulla riforma sociale.

"Un confronto indispensabile – ha commentato – visto che in gioco ci sono le persone: non si può procedere con arroganza, prepotenza e mancanza di rispetto".

Anna Marchetti