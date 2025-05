Rifugiati, l’incubo di finire in strada: "Condannati dalle nuove norme"

Le nuove disposizioni del Ministero dell’Interno sul sistema di accoglienza dei rifugiati rischiano di lasciare senza copertura circa un centinaio di ragazzi richiedenti asilo solo nella nostra provincia. A lanciare l’allarme è il gruppo Alleanza Verdi Sinistra sottolineando come nel nostro territorio, così come nel resto d’Italia, centinaia di ragazzi rischino di uscire dalle comunità di accoglienza dove sono ospitati e finire per strada: "Le Prefetture delle Marche starebbero preparando provvedimenti di cessazione dell’accoglienza per centinaia di titolari di protezione internazionale o speciale, con la conseguente espulsione dai Centri di accoglienza straordinaria (Cas) – dice Gianluca Carrabs della direzione nazionale Verdi, presentando un’interrogazione a firma di Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera, indirizzata al ministro Piantedosi -. Sono persone che hanno ottenuto il riconoscimento di rifugiati ma non hanno ancora in mano i documenti, non hanno un lavoro o una casa. Un atto gravissimo non solo dal punto di vista umanitario, ma anche per la sicurezza pubblica. Si tratta di minorenni, che senza lavoro e dimora potrebbero diventare preda della delinquenza". "Con la nuova direttiva – aggiunge - i richiedenti asilo accolti nei Cas che hanno ottenuto la protezione internazionale saranno messi alla porta anche se sono in attesa del permesso di soggiorno o del trasferimento in una struttura del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai). Queste ultime, gestite dai Comuni, sono infatti strutture già in difficoltà con i posti a disposizione, quindi questi ragazzi si ritroveranno in un limbo senza sapere dove andare". Avs chiede incontro al Prefetto e al Ministro Piantedosi di garantire risorse ai Comuni per potenziare i Sai. "Quello del Ministero è un provvedimento disumano, perché colpisce ragazzi scappati da violenze e persecuzioni", commenta Sabrina Santelli, cooportavoce Europa Verde Marche, mentre Adriana Fabbri, capogruppo Avs in consiglio comunale aggiunge: "E’ inconcepibile che il governo pensi così di risolvere la situazione scaricando il problema sui Comuni".

Ad intervenire sulla questione anche l’assessore alle Politiche sociali, Luca Pandolfi: "Le falle del decreto legislativo 142 del 2015, rischiano oggi di mettere in strada decine di persone dopo il riconoscimento della protezione internazionale. I titolari della prima accoglienza nei Cas, sono stati infatti sollecitati dal Ministero all’interruzione dell’accoglienza dei migranti dalle proprie strutture al momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale. Un "termine ultimo" che però non coincide con quello dell’inserimento della persona nel Sai, che prevede progetti di inserimento socio-economico, formazione, assistenza ed orientamento. È una situazione che comporta conseguenti rischi sia per la persona che per la sicurezza delle comunità".

Alice Muri