’Rigen Festival’, tra benessere e natura

Natura, benessere, gastronomia ma anche appuntamenti culturali e spettacoli. E’ questa la ricetta della prima edizione del Rigen Festival, in programma dal 26 al 28 settembre nel borgo di Piobbico. Una tre giorni che si terrà tra le antiche sale del Castello Brancaleoni, il Parco delle Acque Minerali e le bellezze naturalistiche che circondano la cittadina e che prevede diversi momenti di incontro dedicati in particolare alla figura di Costanzo Felici, grande naturalista nato a Piobbico di cui ricorrono proprio quest’anno i 500 anni dalla nascita.

"Rigen viene dalla parola rigenerare e nasce dalla volontà di valorizzare questo bellissimo territorio e le sue peculiarità – dice Riccardo Phillips, in arte Adam Clay, cantante e dj internazionale che oltre ad esibirsi durante le serate del festival è anche tra i curatori dell’evento -. Tra queste vogliamo ricordare la natura, ma anche l’alugastronomia cioè il cibo legato alla birra, una eccellenza di questi territori, come nella vicina Apecchio.

Poi vogliamo valorizzare il mondo del benessere, delle erbe spontanee e curative e la loro trasformazione in cibi deliziosi, proposti anche grazie alla collaborazione con l’istituto Alberghiero di Piobbico. Ma per attrarre soprattutto i giovani, tutto questo sarà accompagnato anche dal divertimento e serate in musica".

Il festival si apre il venerdì con una serie di appuntamenti al Castello Brancaleoni dedicati alla figura di Costanzo Felici. Sabato è in programma la presentazione del libro "Innamorarsi delle insalate" di June di Schino, e gli interventi di alcuni rappresentati del mondo accademico chiamati a riflettere intorno alla figura di Costanzo Felici. "Un momento dedicato ad un grande ed illuminato piobbichese" spiega Giorgio Mochi, presidente dell’associazione accademia Costanzo Felici. A seguire un picnic-trekking sul Monte Nerone curato dai Fratelli Dormicchi ed altri momenti dedicati ai trattamenti olistici come yoga della risata, reiki e artigianato ecologico. La sera, a partire dalle 21, sono previsti momenti musicali con Adam Clay, gli Shampisti e i djset anni ’90.

Domenica, altri appuntamenti con i mercatini del benessere, mentre alle ore 17.30 andrà in scena "E io ci sto - Vita, morte e non sense di Rino Gaetano" spettacolo di teatro-canzone dedicato a Rino Gaetano. Il Festival Rigen nasce all’interno di un progetto più ampio finanziato dal Ministero del Turismo e dedicato alla rigenerazione dei borghi che, come spiega la curatrice Flavia Fagotto, aggrega i comuni di Piobbico e Apecchio. Alice Muri