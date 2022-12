"Rilanciare il Baia Flaminia hotel, la mia sfida"

Fabrizio Oliva, albergatore, ex presidente dell’Apa, è diventato amministratore delegato dell’hotel Baia Flaminia: "Ho assunto l’incarico dal 26 novembre scorso. La proprietà mi ha dato mandato di rinnovare il centro benessere, la sala ristorane e la sala congressi. Sarà un resort a quattro stelle che non avrà nulla da invidiare ad altri di pari grado. Qui siamo in un angolo di paradiso con spettacoli unici come il tramonto del sole sull’acqua, che normalmente si può vedere solo sul Tirreno. Abbiamo potenzialità enormi e non è un caso che tantissime aziende siano venute quest’anno al Baia Flaminia hotel per le loro cene aziendali sapendo di poter contare sulla qualità garantita da uno chef stellato come Marco Di Lorenzi capace di regalare al palato del cliente sia il sapore della cucina internazionale sia i profumi e le prelibatezze del nostro territorio".

Per Oliva, il nuovo incarico non è una rinuncia al lavoro precedente: "No, mantengo sempre la gestione del mio hotel Caravelle in viale Trieste. L’assunzione del ruolo di amministratore delegato è il mio lavoro che svolgo da anni nel settore alberghiero. Ho accettato perché l’intera Baia Flaminia è eccezionalmente unica per l’offerta turistica che propone grazie alla sua grande spiaggia, allo spettacolo del San Bartolo e alle manifesazioni che animano i suoi spazi. Per me è una sfida che ho accettato con grande slancio e che, sono sicuro, porterà i risultati che mi sono prefissato. Il turismo a Pesaro – continua Oliva – deve ancora conoscere la stagione migliore. Mi auguro che i colleghi albergatori di Pesaro sappiano trovare nuove motivazioni per rilanciare le loro strutture e diventare competitor importanti nel panorama turistico italiano. Pesaro deve solo crederci e mettersi in marcia verso questo obiettivo e il 2024, quando sarà Capitale italiana della cultura, potrà rendersi conto di come il turismo è una leva determinante del proprio benessere"

ro.da.