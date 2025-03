"Rilanciare il progetto della Pesaro-Urbino"

Palmiro Ucchielli si mette in scia del collega Andrea Biancani sul tema delle strade. Lo fa dopo che il sindaco di Pesaro, ieri, ha elencato una serie di osservazioni al Piano regionale delle infrastrutture. Ma lo fa, soprattutto, per tornare a sottolineare la centralità del Comune che amministra, Vallefoglia, "considerata un nodo cruciale e strategico – dice – per collegare le diverse regioni e città dell’entroterra. Per questo motivo – argomenta Ucchielli – in sintonia con il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, sollecito nuovamente il Ministero delle Infrastrutture a rafforzare la viabilità sulle strade di competenza di Anas, rilanciando progetti storici come quello della Pesaro-Urbino, redatto dall’ingegner Macchi anni fa".

In merito alle strade di Anas, Ucchielli precisa che la richiesta principale riguarda lo sviluppo del progetto di collegamento che parte dalla rotatoria dei Castelli di Morciola, punto di incontro di quattro regioni, e prosegue verso la zona industriale di Talacchio. Il progetto prevede il bypass degli abitati di Case Bernardi, Rio Salso e Borgo Massano, fino a raggiungere la circonvallazione di Cà Gallo, già condiviso con i Comuni di Tavullia e Montecalvo in Foglia.

"Un altro snodo fondamentale – prosegue Ucchielli – riguarda il tratto che si estende lungo la statale Montelabbatese. In questo caso, oltre alla richiesta di potenziamento della strada a quattro corsie, si chiede la realizzazione di una circonvallazione che colleghi Mulino Ruggeri a Morciola, arrivando fino a Gallo di Petriano. Come terza città della provincia, dopo Pesaro e Fano, e una delle più industrializzate, strettamente collegata con l’entroterra, Vallefoglia continua a chiedere con forza – conclude il sindaco – che vengano ricercati tutti i finanziamenti necessari per realizzare queste opere fondamentali per il benessere dei cittadini e per le numerose aziende che operano nell’intero territorio della vallata del Foglia".