Rilascio passaporti, iter velocizzato. Verso il raddoppio delle prenotazioni

Il nuovo questore Francesca Montereali ha potenziato subito l’ufficio passaporti per evitare file annuali prima di avere il documento. Così da lunedì al giovedì l’orario di apertura è stato anticipato alle ore 8,00 e rimarrà aperto fino alle 12,00, mentre dalle 12,00 alle 12,30 vengono consegnati i passaporti. Lo sportello è aperto anche il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00. Il venerdì mattina l’Ufficio passaporti è a disposizione delle necessità degli Istituti scolastici e delle Associazioni sportive per le domande dei passaporti e le dichiarazioni di accompagnamento dei minori di 14 anni.

"Sono state aumentate le aperture dello sportello – si legge in una nota – anche nel Commissariato di Fano, aumentando sia il numero degli appuntamenti a disposizione in agenda che le giornate di apertura dello sportello. Questo ha consentito di raddoppiare gli appuntamenti in agenda a disposizione degli utenti: nel mese di febbraio l’Ufficio passaporti della Questura ha registrato 799 appuntamenti, mentre nel mese di marzo sono stati inseriti in agenda 973 appuntamenti, raddoppiando gli appuntamenti disponibili. In considerazione del continuo afflusso di domande è stata attivata la funzionalità di comunicazione via mail con il cittadino direttamente dall’agenda delle prenotazioni, che consente una risposta immediata e

semplificata a chi necessita di anticipare l’appuntamento qualora non trovassero disponibilità

nelle data desiderate. Dal 1° febbraio ad oggi non si sono presentati all’appuntamento 94 cittadini senza cancellarsi dall’agenda, con la conseguenza di aver tenuto occupato un posto che avrebbe consentito ad altri di prenotarsi. Infine vi sono circa 600 passaporti in giacenza da ritirare.