Rilevatori Istat. Pubblicato un avviso per la selezione

Il Comune di Fossombrone ha pubblicato un avviso per la selezione di rilevatori da impiegare nelle indagini statistiche promosse dall’Istat, comprese le attività del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. L’obiettivo è formare una graduatoria di candidati idonei da utilizzare fino al 31 dicembre 2028. Per partecipare alla selezione i candidati devono avere almeno 18 anni, possedere un diploma di scuola superiore, avere dimestichezza con strumenti informatici e disponibilità a spostarsi per le interviste. Sono inoltre richieste un’esperienza precedente nel settore delle rilevazioni statistiche e una buona conoscenza della lingua italiana. La selezione avverrà per titoli: chi ha già esperienza come rilevatore Istat o ha partecipato a indagini simili riceverà un punteggio maggiore. Inoltre, saranno premiati con punteggi aggiuntivi il possesso di una laurea, la residenza nel Comune di Fossombrone e lo stato di disoccupazione. I rilevatori dovranno partecipare a corsi di formazione online, condurre interviste faccia a faccia e compilare questionari elettronici. Saranno responsabili della gestione della rilevazione sul campo e della segnalazione di eventuali violazioni dell’obbligo di risposta. L’incarico è di natura occasionale e il compenso sarà determinato dall’Istat in base al numero e alla tipologia di unità rilevate correttamente. Le domande devono essere presentate entro il 16 marzo prossimo con e-mail, PEC o consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune. Il modulo di domanda e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Fossombrone.

a.bia.