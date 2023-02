Rimane viva la memoria e l’eredità scientifica del prof Federico Venturi

Il noto paleontofilo di Secchiano (Cagli) Paolo Faraoni (foto sopra) è stato presente domenica scorsa all’inaugurazione al Museo Paleontologico del Parco del Monte Subasio, della sala dedicata al prof Federico Venturi. "Venturi paleontologo dell’Università di Perugia, morto nel giugno 2000, ha studiato per molti anni il nostro territorio del Catria e del Nerone – spiega Paolo Faraoni – tenendo diverse conferenze presso i vari musei paleontologici di Cantiano, Cagli, Piobbico e Apecchio. Ha inoltre collaborato con gli studiosi locali producendo innumerevoli lavori scientifici". Proprio Faraoni ha dedicato al prof Venturi un volume che tratta alcuni importanti fossili rinvenuti nella cava del Pallareto del Monte Catria. Alla cerimonia inaugurale oltre a Faraoni erano presenti numerose autorità locali. Numerosi i docenti universitari colleghi del prof Venturi, tantissimi ex studenti e appassionati di paleontologia che hanno riempito le sale del museo già dal primo mattino. "Ora si vuol valorizzare dal punto di vista scientifico e turistico la cava di del Pallareto del Monte Catria – aggiunge Faraoni – e per questo il Comune di Cantiano stata predisponendo la posa di una bacheca informativa. Purtroppo i tragici eventi alluvionali del settembre scorso hanno interrotto la strada che da Chiaserna sale al Monte Catria dove è poi situata la Cava del Pallareto. Ora non resta che sperare che questa strada sia rimessa presto in funzione anche perché su quel versante del Monte Catria affiorano importanti strati geologici di età cretacica meta di studiosi provenienti da tutto il mondo. Anche il prof Walter Alvarez autore della teoria della scomparsa dei dinosauri ha studiato a lungo questi affioramenti che purtroppo sono diventati ormai impraticabili".

Amedeo Pisciolini