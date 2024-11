Rimbalza ancora la voce Ulaneo. Stavolta Pesaro pare più decisa

Il suo nome rimbalza fra Scafati e Pesaro da almeno due settimane. Perché Scott Ulaneo (foto) è ai margini delle rotazioni della Givova e probabilmente preferirebbe giocare al piano di sotto piuttosto che scaldare la panchina in serie A. Il centro, nato a Roma nel ’98 da padre italiano e madre britannica, è alto 2.08 per 98 kg. L’anno scorso vestiva la maglia di Varese con cui ha 24 presenze e 94 punti segnati. Quest’anno invece ha toccato il campo soltanto in tre occasioni e in una di queste è riuscito a segnare 6 punti in 6’ (con 3/5 al tiro). Cresciuto nella Stella Azzurra con cui ha vinto il titolo Under 19 nel 2015, si è poi trasferito negli Stati Uniti per frequentare il college. Al rientro in Italia lo firma Brindisi con un triennale e lo fa debuttare anche in Champions League, ma a stagione in corso va in prestito in A2 all’Eurobasket Roma. L’anno seguente gioca a Cento, ancora in A2, poi il salto a Varese con cui gioca la miglior partita, contro Reggio Emilia, andando in doppia cifra. Dotato di un fisico importante, Ulaneo potrebbe far comodo alla Vuelle ma Scafati, privandosi di un italiano, deve rimpiazzarlo con un altro: è per questo che era venuta fuori la proposta di uno scambio con Zanotti e lì la trattativa si era arenata. Ora forse qualcosa è cambiato, oppure la Vuelle è decisa comunque a prenderlo, anche senza scambio. Nel frattempo si è liberato Edoardo Del Cadia, che ha concluso il suo contratto a gettone a Brindisi. Pareva dovesse andare a Nardò, invece il club di coach Dalmonte ha virato verso Mitchell Poletti, visto a inizio carriera a Fossombrone.

e.f.