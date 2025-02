Rimborsi record per le trasferte, oltre 110mila euro a un dipendente: condannato manager della sanità

Pesaro, 27 febbraio 2025 – Più di 110mila euro di rimborsi chilometrici pagati a un solo dipendente dal 2018 al 2022 a getto continuo e senza verifiche. La Corte dei Conti ha giudicato esorbitanti quei pagamenti e ha condannato Paolo Pierella, tuttora dirigente delle risorse umane dell’Ast di Pesaro e Urbino, a risarcire un quinto del danno erariale causato. La vicenda è emersa durante la recente inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile e nasce da un’inchiesta amministrativa interna che ha portato alla luce “macroscopiche criticità gestionali”, si legge nella sentenza.

Queste anomalie sono costituite dal riconoscimento, da parte di Paolo Pierella, di rimborsi chilometrici per 111.085 euro corrisposti in base a dichiarazioni rese dal dipendente e beneficiario dei rimborsi Angelo Giuliani, tra luglio 2018 e maggio 2022. Quest’ultimo, in quel periodo, era stato destinato a tempo pieno alla Regione Marche, “Servizio Caccia e Pesca delle Acque Interne”. Giuliani aveva dichiarato di aver percorso 340mila chilometri in 4 anni, con un record: 921 in un giorno solo, il 10 dicembre 2021 in pieno Covid, senza mai varcare un casello autostradale e a una velocità media di 90 chilometri orari. Ha detto di essere partito, quel giorno, da Urbino alle 8,24 e di essere tornato alle 19,20. In altri casi aveva dichiarato percorrenze di 500, 600, 700 e 800 chilometri. Sembra il resoconto di una prova di resistenza ma in realtà si tratta delle autocertificazioni presentate dal dirigente tecnico nei quattro anni precedenti al suo pensionamento avvenuto a maggio del 2022.

A rispondere del danno, risarcendo l’attuale Ast per 22mila euro, è stato chiamato solo il dirigente che non dovrà restituire l’intero danno erariale perché la Corte ha ridotto l’addebito riconoscendo che, a causare l’ammanco, ci sia stato anche il contributo di altri soggetti che tuttavia non sono stati convenuti dalla Procura. Tutti quei soldi sono stati sborsati dall’Ast, si legge nella sentenza, “sulla scorta di mere dichiarazioni rese dal beneficiario, a motivo dell’asserita necessità di effettuare quotidiane trasferte con l’utilizzo della propria autovettura dalla sede di servizio (Urbino) verso molteplici località delle Marche per svolgere imprecisate e non documentate attività per motivi di servizio”. Per di più, sempre secondo la Corte, il pagamento era avvenuto senza apposito provvedimento di liquidazione che, di volta in volta, lo avesse autorizzato. La Procura regionale ha chiesto sia a Pierella che a Giuliani di produrre delle memorie e, dopo averle esaminate, ha confermato le accuse solo nei confronti del primo contestandogli il danno erariale di 110.954,40 euro.

Secondo la Corte il comportamento di Pierella (che ieri, contattato, non ha voluto commentare) sarebbe contraddistinto da “macroscopica negligenza, in quanto le erogazioni delle indennità richieste dal Giuliani avvenivano senz’alcuna istruttoria idonea a verificare la sussistenza di tutti i requisiti”, ma sulla base di dichiarazioni rese “in maniera estremamente generica e senza l’adozione di alcun provvedimento formale da parte del dirigente”. C’è anche un terzo personaggio in questa vicenda ed è l’assistente amministrativo Filippo Morganelli dell’ufficio stipendi “ossia colui – si legge nella sentenza – che sulla base delle direttive del Pierella, materialmente istruiva le pratiche riguardanti le liquidazioni delle indennità di missione e chilometriche”, anche lui non citato in giudizio dalla Procura. Morganelli ha riferito che “alla fine di ogni mese il Giuliani – riporta la sentenza – gli presentava i moduli di rendicontazione a consuntivo delle trasferte/missioni” e lui “provvedeva ad inserire i dati nel relativo applicativo informatico e che, in maniera automatica, le indennità richieste finivano nella busta paga del medesimo Giuliani”.