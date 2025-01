"Rimettete le barriere antirumore, ci difendono dai ladri"

"Rimettete le barriere antirumore, non ne possiamo più dei ladri". L’appello viene dai residenti che abitano in località Mulino Ruggeri, frazione di Vallefoglia. Il signore nella foto è Luigino Filippini, classe 1956, ultimo in ordine di tempo ad aver subito un furto.

"I ladri gli sono entrati in casa passando dalla finestra – racconta il suo vicino, Marco Rossi –. Non sono stati soltanto da Filippini. Qui in diversi hanno avuto la sventura dei ladri. Passano sempre in quello stesso punto, coperto dalle piante, poco illuminato e quindi perfetto per intrufolarsi senza essere visti". Ma quale punto? "Il varco che è rimasto aperto dopo la distruzione dell’ultima barriera antirumore, mai più rimessa da chi di competenza".

La barriera venne divelta a causa di un paio di incidenti fuori dall’ordinario: tra questi vide un gigantesco tir capovolgersi ingombrando di traverso la rotatoria. "Anas rifece i muretti danneggiati dall’impatto – testimonia Rossi–, ma quando gli abbiamo chiesto di rimettere la barriera antirumore ci ha risposto che era competenza del Comune. Viceversa l’amministrazione ci ha detto che la competenza spetta ad Anas. A noi interessa solo che ci venga rimessa la barriera antirumore".