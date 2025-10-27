Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Pesaro
Cronaca
Rimini vince la sfida sotto canestro,. Pesaro ritrova i vecchi problemi. Ma almeno resta nel gruppo di testa
27 ott 2025
ELISABETTA FERRI
27 ott 2025
ELISABETTA FERRI
Cronaca
Rimini vince la sfida sotto canestro,. Pesaro ritrova i vecchi problemi. Ma almeno resta nel gruppo di testa

I biancorossi cedono in maniera netta interrompendo in Romagna la lunga serie positiva. Vita più dura per Miniotas contro i due lunghi Camara e Simioni. Pochi lampi in una serata al buio.

I biancorossi cedono in maniera netta interrompendo in Romagna la lunga serie positiva. Vita più dura per Miniotas contro i due lunghi Camara e Simioni. Pochi lampi in una serata al buio.

I biancorossi cedono in maniera netta interrompendo in Romagna la lunga serie positiva. Vita più dura per Miniotas contro i due lunghi Camara e Simioni. Pochi lampi in una serata al buio.

DOLE 86VUELLE PESARO65

DOLE : Leardini ne, Tomassini 11, Denegri 10, Sankare ne, Marini 7, Ogden 11, Pollone 12, Georgescu, Della Chiesa, Robinson 12, Simioni 14, Camara 9. All. Dell’Agnello. VUELLE PESARO: Trucchetti 3, Bertini 14, Maretto 2, Sakinè ne, De Laurentiis, Tambone 13, Virginio 5, Bucarelli 10, Miniotas 16, Fainke 2. All. Leka. Arbitri: Vita, Moretti e Tallon. Note – Parziali: 21-18, 48-32, 70-50. Tiri liberi: Rimini 18/22, Pesaro 10/11. Tiri da 3 punti: Rimini 12/27, Pesaro 11/30. Rimbalzi: Rimini 40, Pesaro 34. Usciti per 5 falli: Bucarelli e Maretto. Spettatori: 3.400.

La Vuelle segue la sorte delle altre capoliste in questa settima giornata, perdendo in maniera netta il derby. Rimini rompe la serie positiva dei pesaresi e rimette a nudo i problemi della squadra sotto canestro. E’ dura la vita per Miniotas dopo due partite da dominatore: la stazza di Camara e Simioni, due lunghi veri come pochi hanno in serie A2, chiude gli spazi al lituano che viene sfidato a tirare dall’arco: una la mette ed è la prima tripla di questa stagione. Rimini non ha ancora vinto in casa e parte molto determinata, ma nel primo quarto Pesaro resta aggrappata al match grazie alla vena di Tambone, che frena il primo tentativo di fuga romagnolo. Ma nel 2° periodo, quando Leka schiera insieme Fainke e Virginio sotto i tabelloni, Rimini dilaga: Pollone, lo specialista che fin qui non aveva incantato, sgancia due siluri che alzano l’adrenalina dentro il Flaminio e quando anche Denegri infila la tripla lo svantaggio si amplia in doppia cifra (33-23) costringendo Pesaro a rifugiarsi in time-out. La Vuelle cambia assetto col quintetto piccolo e Miniotas da centro, ma le seconde opportunità in attacco (8 rimbalzi offensivi per la Dole) sono letali. Così come le palle perse dai biancorossi – ben 10 nel 1° tempo – forzate da una difesa aggressiva e ben organizzata.

Viste le polveri bagnate da fuori, bisognerebbe provare ad attaccare l’area, ma la palla sotto non arriva, sempre sporcata dagli esterni di Dell’Agnello. Quindi il pesarese Tomassini manda a picco i suoi concittadini con la bomba del +18 (48-30), poco prima dell’intervallo. Quando la partita sembra precipitare in una voragine per i pesaresi (-25 al 22’), ecco la reazione, l’unica convincente di questo match sottotono: il pressing dà qualche frutto e Bertini schierato da n.4 tattico funziona, tanto che stoppa anche Simioni, fin lì inarrestabile. Un break di 11-0 che riporta la Vuelle sino al -14 (57-43), poi Miniotas spreca un’opportunità da sotto e commette un fallo di frustrazione che costa due liberi: Camara rompe l’incantesimo dalla lunetta e Rimini riparte.

Pesaro, però, sembra crederci ancora e allunga il parziale positivo fino al 16-2 con la tripla di Bertini, bravo a mantenere la concentrazione nel caos del Flaminio (59-48 al 27’). La folla invoca il rientro di Robinson e infatti l’americano si ripresenta rubando palla a Bucarelli che si becca un tecnico per proteste. Ogden, fin lì silente, affila il coltello e prima con una tripla, poi con una schiacciata in contropiede, chiude i conti all’ultimo riposo. L’ultimo quarto non serve più a nessuno: mercoledì si rigioca e i due allenatori cercano solo di non sfinire i giocatori più sfruttati, chiudendo con le seconde linee. Pesaro torna a casa mantenendo comunque la vetta che proverà a difendere fra due giorni contro Pistoia.

Elisabetta Ferri

