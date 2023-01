Rimosse le luminarie natalizie ’dimenticate’

Luminarie natalizie ancora accese a Marotta. Dopo la protesta del gruppo di minoranza consiliare ‘Futura’ di domenica attraverso le nostre colonne, ieri mattina le luci che adornavano gli 8 alberi davanti alla sede della polizia locale e alla stazione ferroviaria sono state immediatamente rimosse (foto). "Meglio tardi che mai – commenta il leader di opposizione Anteo Bonacorsi -. Il tempestivo intervento dopo la nostra ‘denuncia’ dimostra che avevamo ragione. Resta il rammarico per uno spreco di denaro che poteva essere evitato e che, come abbiamo già sottolineato, sarebbe opportuno fosse coperto dagli amministratori disattenti di tasca loro e non finisse, invece, per gravare sul bilancio comunale e, dunque, sui cittadini, che non hanno colpe per una simile situazione, che ha visto un consumo di energia elettrica ingiustificato per più di 20 giorni".

s.fr.