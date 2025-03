Rimosse le “palle“ di cemento dal centro

Le sfere (o le “palle“ come venivano più popolarmente chiamate) che insistevano su diverse vie del centro storico sono “rotolate“ via. Non autonomamente, è ovvio: a rimuoverle è stato il Comune su decisione del sindaco Andrea Biancani, che ha anche illustrato le motivazioni. "In via Rossini, davanti al Duomo, c’è rimasto ancora il segno. Le sfere erano diventate brutte, purtroppo erano usate anche per i bisogni dei cani, abbiamo deciso di rimuoverle. Nelle prossime settimane cercheremo di capire se inserire in via Rossini e in altre zone dove erano presenti, altri tipi di arredo".

Le sfere, in realtà, avevano una funzione pratica molto precisa: servivano come deterrente “antiterrorismo“ per arginare eventuali aggressioni alla folla con auto o furgoni. Episodi che in Europa sono avvenuti più volte anche di recente, motivo per cui sono state installate. Ma in breve le polemiche sul loro stato e uso ha fatto cambiare idea a molti, sindaco incluso.