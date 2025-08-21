Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
21 ago 2025
MAURIZIO GENNARI
Rimossi cento rottami di biciclette. Operazione pulizia, primo bilancio

Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha fatto il punto sulla ‘pulizia’ delle biciclette abbandonate in giro per la città...

Il sindaco Biancani ai tempi in cui avviò la bonifica delle bici

Il sindaco Biancani ai tempi in cui avviò la bonifica delle bici

Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha fatto il punto sulla ‘pulizia’ delle biciclette abbandonate in giro per la città e ridotte anche a pezzi di ferro arrugginiti legate agli alberi.

Una operazione che è scattata ormai più di quattro mesi fa e che ha visto all’opera dei camioncini, operai e vigili con le cesoie in mano, in varie parti della città a partire dal centro storico – l’area di piazzale delle Corriere fino ad arrivare ad un altro affastellato di rottami che è la zona della stazione del treno.

Dice ancora il sindaco di Pesaro Andrea Biancani che sono stati "rimossi circa 100 rottami in giro per la città in meno di 4 mesi per cercare di rendere Pesaro più bella, ordinata e decorosa. Grazie al team che dal 15 aprile si è attivato a supporto del Comune di Pesaro per questa iniziativa di decoro pubblico: Marche Multiservizi, Centro Operativo e Polizia Locale (che è possibile contattare allo 0721-387800 o inviando una mail a pl.quartieri@comune.pesaro.pu.it per segnalare mezzi visibilmente inutilizzabili come bici con pezzi mancanti, in stato di degrado e lasciate incustodite per lunghi periodi, ma anche lucchetti vecchi abbandonati nelle rastrelliere).

Ricordo – continua ancora il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani – che le biciclette recuperate verranno smaltite e portate al centro di riciclaggio in via Toscana. Sarà garantito anche il riuso dei materiali che le compongono".

L’imponente operazione ‘pulizia’ continuerà anche nelle prossime settimana da qui l’appello lanciato dal sindaco per sollecitare i cittadini ad indicare queste mezze ‘discariche’.

