Rimozione forzata per la pulizia tombini a Pesaro: il carroattrezzi porta via 17 auto

Pesaro, 31 ottobre 2023 – Il carroattrezzi, alla fine, è arrivato. Ieri è stato un pessimo inizio di settimana per alcuni residenti di viale Trento, lato porto: in 17, al loro rientro, non hanno trovato più la propria automobile dove l’avevano parcheggiata, mentre in sei si sono beccati sì la multa per aver sostato in divieto, ma non dovranno saldare il conto per il carroattrezzi perché, sul luogo, sono arrivati prima che l’agente di polizia locale richiedesse l’intervento di rimozione.

In totale i verbali – per quanti hanno ignorato i segnali con il divieto di sosta e rimozione forzata dalle 12 alle ore 18, vigente ieri, per l’ordinanza che dispone la pulizia straordinaria di tombini e caditoie – sono stati 23. "Non sono contento no, non mi fa piacere – osserva l’assessore Enzo Belloni –, ma non si può dire che non abbiamo avvisato e nemmeno che dall’amministrazione sia mancata la tolleranza".

Il divieto di sosta con rimozione, dalle 12 alle 18, a rotazione in una via della zona mare tra viale Trento, viale Battisti, viale Trieste, via Pagano e via Romagnosi è iniziato il 23 ottobre e proseguirà fino al 31 ottobre. Il provvedimento, riassunto nello schema pubblicato in pagina, durerà due mesi per dare modo ai mezzi tecnici di Marche Multiservizi di spurgare i tombini delle acque chiare sia dai tappi stagionali (foglie e fango) che da quelli straordinari (come i residui cementizi buttati nelle caditoie dai cantieri edili, proliferati a causa del bonus 110%). "L’obiettivo è di pulire le oltre 25mila caditoie cittadine: la zona mare è solo l’inizio".

Dove è vietato parcheggiare e quando

Volendo schematizzare, chi è abituato a parcheggiare in zona mare deve tenere a mente che sarà vietato farlo, dalle ore 12 alle ore 18: ogni lunedì, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; ogni martedì, in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; ogni mercoledì, in viale Trieste, nel tratto tra viale della Repubblica e largo Beato Carlo Liviero (l’ultima rotatoria, lato sud, del viale); ogni giovedì, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutto viale Pagano.

"Stiamo avvisando, su tutti i canali tutti i giorni da due settimane – spiega Belloni –: del rischio multe, e carroattrezzi sul Carlino, è uscito già il 17 ottobre. Viale Trento è lunga: un po’ il messaggio deve essere passato altrimenti avremmo ‘mietuto’ di più". Oggi, martedì, il divieto di sosta, dalle 12 alle 18, sarà in viale Battisti, nel tratto tra viale della Repubblica e viale Napoli.