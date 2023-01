Rimpasto, l’ironia di Baldelli "Linea dettata dalla Meloni"

"La linea politica del comune di Pesaro? La detta il presidente Meloni. Davvero singolari – osserva il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli – le motivazioni del rimpasto avvenuto in questi giorni nella città di Rossini. In Giunta l’ennesima porta scorrevole si apre per la Verde Maria Rosa Conti e si chiude per la Civica Heidi Morotti. Il motivo? Perché – si apprende dal comunicato del comune – il Sindaco ritiene “politicamente importante” far entrare in Giunta un’esponente del partito dei Verdi che è oggi all’opposizione del Governo Meloni. Curioso che colui che è chiamato a governare la seconda città delle Marche premi, con una poltrona in giunta, chi sfoggia la tessera di un partito antigovernativo, anteponendo l’appartenenza e mettendo in secondo piano merito e competenze del neo assessore".

Conclude il parlamentare: "Al di là di ogni altra considerazione o possibile ironia, si prova profonda amarezza per la bassa politica delle poltrone in perenne saldo, dove non contano più gli interessi della città ma gli equilibri romani, per un sindaco in scadenza, sempre meno attento a Pesaro e sempre più al suo personale futuro politico".