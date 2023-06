Rimpatriata di ex-diplomati dell'Istituto Tecnico 'Genga' di Pesaro, ricordi e nostalgia per gli anni indimenticabili

A trent’anni di distanza dalla loro raggiunta maturità di geometri, si sono ritrovati per una piacevole serata da trascorrere insieme i diplomati dell’Istituto Tecnico "Genga" di Pesaro, regolati nel 1993 dal preside del tepo, Aldo Scalera.

I nomi dei partecipanti, tutti ritratti nella foto di gruppo a ricordo della rimpatriata e tutti evidentemente soddisfatti di come sono andate le cose (d’altronde l’importante è cominciare) sono i seguenti, "geometricamente" in ordine alfabetico come figurava nel loro registro scolastico: Stefano Adanti, Michele Antinori, Filippo Bartolucci, Tommaso Benedetti, Daniele Carloni, Alessandro Fuligna, Fabrizio Giorgi, Andrea Iacomucci, Giacomo Maggiori, Paolo Pandolfi, Michele Pergolesi, Mirco Pianosi, Massimiliano Polidori, Francesco Rossi, Mauro Tripodi, Andrea Zaffini.

Inutile dire che la serata è stata un susseguirsi oltre che di serate, di ricordi e di nostalgia per quegli anni indimenticabili passati sui banchi di scuola e non solo. L’ccasione, come avviene sempe in questi casi quando si fanno certe rimpatriate, è sfruttare le splendida serata per organizzarne altre, magari, a questo punto per il 50esimo anniversario di quella fatidica maturità.

r.pes.