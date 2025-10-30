Pesaro, rimpatriato l’uomo che viveva davanti alla farmacia dell’Auditorium Scavolini

Gli speculatori
30 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Era diventato una presenza fissa sul marciapiede dove dormiva, si lavava con bottiglie di acqua e usava lo stesso angolo come toilette. Irregolare, con precedenti per lesioni e resistenza, ha detto no a ogni forma di assistenza

Pesaro, 30 ottobre 2025 – Dormiva sul marciapiede, si lavava con bottiglie d’acqua minerale e usava lo stesso angolo come toilette. Ieri, 29 ottobre, quell’angolo accanto alla farmacia dell’auditorium Scavolini è tornato vuoto: l’Ufficio immigrazione della Questura di Pesaro e Urbino ha eseguito l’espulsione con accompagnamento alla frontiera di un cittadino nigeriano, irregolare e con precedenti per lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il volo è decollato da Fiumicino con destinazione Lagos, scorta specializzata al seguito.

Per i residenti e i passanti era da tempo “quello che vive lì”: uno stanziale di marciapiede, più che un senza dimora. L’uomo occupava quello spazio pubblico come fosse casa sua, rifiutando sistematicamente l’allontanamento e opponendo resistenza ai controlli. Un problema di decoro, ma anche di sicurezza e salute pubblica.

La vicenda si è chiusa con un’operazione non semplice: almeno quattro operatori di polizia e personale sanitario coinvolti per accompagnarlo fino a Fiumicino, dove è avvenuto l’imbarco sul volo per la Nigeria. A bordo, la scorta di Polizia specializzata per il trasferimento internazionale.

A sperare nel rientro in patria, sarebbero stati anche i suoi parenti in Italia. A rintracciarli è stato l’Ufficio immigrazione pesarese. I familiari, preoccupati per le condizioni precarie dell’uomo, hanno confermato che lui aveva rifiutato qualunque forma di assistenza. 

