Pesaro, rimpatriato l’uomo che viveva davanti alla farmacia dell’Auditorium Scavolini

Pesaro, 30 ottobre 2025 – Dormiva sul marciapiede, si lavava con bottiglie d’acqua minerale e usava lo stesso angolo come toilette. Ieri, 29 ottobre, quell’angolo accanto alla farmacia dell’auditorium Scavolini è tornato vuoto: l’Ufficio immigrazione della Questura di Pesaro e Urbino ha eseguito l’espulsione con accompagnamento alla frontiera di un cittadino nigeriano, irregolare e con precedenti per lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il volo è decollato da Fiumicino con destinazione Lagos, scorta specializzata al seguito.

Per i residenti e i passanti era da tempo “quello che vive lì”: uno stanziale di marciapiede, più che un senza dimora. L’uomo occupava quello spazio pubblico come fosse casa sua, rifiutando sistematicamente l’allontanamento e opponendo resistenza ai controlli. Un problema di decoro, ma anche di sicurezza e salute pubblica.

La vicenda si è chiusa con un’operazione non semplice: almeno quattro operatori di polizia e personale sanitario coinvolti per accompagnarlo fino a Fiumicino, dove è avvenuto l’imbarco sul volo per la Nigeria. A bordo, la scorta di Polizia specializzata per il trasferimento internazionale.

A sperare nel rientro in patria, sarebbero stati anche i suoi parenti in Italia. A rintracciarli è stato l’Ufficio immigrazione pesarese. I familiari, preoccupati per le condizioni precarie dell’uomo, hanno confermato che lui aveva rifiutato qualunque forma di assistenza.